https://sputniknews.com.tr/20221224/putin-ve-aliyev-telefonda-gorustu-1064962625.html
Putin ve Aliyev telefonda görüştü
Putin ve Aliyev telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü anlaşmanın pratikte... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T12:55+0300
2022-12-24T12:55+0300
2022-12-24T12:55+0300
dünya
vladimir putin
ilham aliyev
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in telefonda yaptıkları görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki güvenlik konularını ele aldıkları belirtildi.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Liderler, Azerbaycan-Ermenistan sınırında güvenliğin sağlanmasıyla ilgili üçlü anlaşmaların pratikte uygulanması konularını görüştü” denildi.Açıklamada ayrıca, görüşme sırasında Putin’in Aliyev’in doğum gününü kutladığı belirtildi.
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vladimir putin, ilham aliyev
vladimir putin, ilham aliyev
Putin ve Aliyev telefonda görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü anlaşmanın pratikte uygulanması konularını görüştü.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in telefonda yaptıkları görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki güvenlik konularını ele aldıkları belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Liderler, Azerbaycan-Ermenistan sınırında güvenliğin sağlanmasıyla ilgili üçlü anlaşmaların pratikte uygulanması konularını görüştü” denildi.
Açıklamada ayrıca, görüşme sırasında Putin’in Aliyev’in doğum gününü kutladığı belirtildi.