https://sputniknews.com.tr/20221224/putin-ve-aliyev-telefonda-gorustu-1064962625.html

Putin ve Aliyev telefonda görüştü

Putin ve Aliyev telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü anlaşmanın pratikte... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T12:55+0300

2022-12-24T12:55+0300

2022-12-24T12:55+0300

dünya

vladimir putin

ilham aliyev

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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in telefonda yaptıkları görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki güvenlik konularını ele aldıkları belirtildi.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Liderler, Azerbaycan-Ermenistan sınırında güvenliğin sağlanmasıyla ilgili üçlü anlaşmaların pratikte uygulanması konularını görüştü” denildi.Açıklamada ayrıca, görüşme sırasında Putin’in Aliyev’in doğum gününü kutladığı belirtildi.

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vladimir putin, ilham aliyev