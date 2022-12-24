https://sputniknews.com.tr/20221224/polisim-dedi-yasli-cifti-700-bin-lira-dolandirdi-1064954223.html

'Polisim' dedi, yaşlı çifti 700 bin lira dolandırdı

'Polisim' dedi, yaşlı çifti 700 bin lira dolandırdı

Kastamonu'da telefonla aradıkları çifti kendilerini polis olarak tanıtıp yaklaşık 700 bin lira dolandırdıkları gerekçesiyle 5 zanlı gözaltına alındı. 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T03:12+0300

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türkiye

kastamonu

polis

ziynet

ziynet eşyası

döviz bürosu

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Kastamonu’nun Candaroğuları Mahallesinde ikamet eden Şerafettin ile eşi Sultan T'yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, çiftin adlarının hırsızlık soruşturmasında geçtiğini, bu kapsamda evlerinde arama yapacaklarını söyledi.Bir süre sonra çiftin evine gidip yaklaşık 700 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile dövizi alan zanlı, bunları çalınanlarla karşılaştırıp geri getireceklerini söyleyerek ayrıldı.Çiftin durumu bildirmesi üzerine eve gelen çocukları, anne ve babalarının dolandırıldığını anlayarak polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, çiftin ifadesini aldıktan sonra şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Olayla ilgili 5 zanlı, teknik takip yürüten Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu dolandırdıkları ziynet eşyası ve parayla Aksaray'da yakalandı.Şüpheliler, Kastamonu'ya getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20221216/dolandiricilar-cinayete-karistiniz-diyerek-umre-paralarini-aldilar-1064655446.html

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kastamonu, polis, ziynet , ziynet eşyası, döviz bürosu