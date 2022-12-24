https://sputniknews.com.tr/20221224/polisim-dedi-yasli-cifti-700-bin-lira-dolandirdi-1064954223.html
'Polisim' dedi, yaşlı çifti 700 bin lira dolandırdı
'Polisim' dedi, yaşlı çifti 700 bin lira dolandırdı
Kastamonu'da telefonla aradıkları çifti kendilerini polis olarak tanıtıp yaklaşık 700 bin lira dolandırdıkları gerekçesiyle 5 zanlı gözaltına alındı. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T03:12+0300
2022-12-24T03:12+0300
2022-12-24T03:12+0300
türkiye
kastamonu
polis
ziynet
ziynet eşyası
döviz bürosu
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Kastamonu’nun Candaroğuları Mahallesinde ikamet eden Şerafettin ile eşi Sultan T'yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, çiftin adlarının hırsızlık soruşturmasında geçtiğini, bu kapsamda evlerinde arama yapacaklarını söyledi.Bir süre sonra çiftin evine gidip yaklaşık 700 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile dövizi alan zanlı, bunları çalınanlarla karşılaştırıp geri getireceklerini söyleyerek ayrıldı.Çiftin durumu bildirmesi üzerine eve gelen çocukları, anne ve babalarının dolandırıldığını anlayarak polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, çiftin ifadesini aldıktan sonra şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Olayla ilgili 5 zanlı, teknik takip yürüten Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu dolandırdıkları ziynet eşyası ve parayla Aksaray'da yakalandı.Şüpheliler, Kastamonu'ya getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221216/dolandiricilar-cinayete-karistiniz-diyerek-umre-paralarini-aldilar-1064655446.html
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kastamonu, polis, ziynet , ziynet eşyası, döviz bürosu
kastamonu, polis, ziynet , ziynet eşyası, döviz bürosu
'Polisim' dedi, yaşlı çifti 700 bin lira dolandırdı
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Kastamonu'da telefonla aradıkları çifti kendilerini polis olarak tanıtıp yaklaşık 700 bin lira dolandırdıkları gerekçesiyle 5 zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu’nun Candaroğuları Mahallesinde ikamet eden Şerafettin ile eşi Sultan T'yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, çiftin adlarının hırsızlık soruşturmasında geçtiğini, bu kapsamda evlerinde arama yapacaklarını söyledi.
Bir süre sonra çiftin evine gidip yaklaşık 700 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile dövizi alan zanlı, bunları çalınanlarla karşılaştırıp geri getireceklerini söyleyerek ayrıldı.
Çiftin durumu bildirmesi üzerine eve gelen çocukları, anne ve babalarının dolandırıldığını anlayarak polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, çiftin ifadesini aldıktan sonra şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili 5 zanlı, teknik takip yürüten Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu dolandırdıkları ziynet eşyası ve parayla Aksaray'da yakalandı.
Şüpheliler, Kastamonu'ya getirildi.