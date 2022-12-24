https://sputniknews.com.tr/20221224/newsweek-ukrayna-patriot-hava-savunma-sistemini-yakin-zamanda-kullanamayacak-1064970039.html

Newsweek: Ukrayna, Patriot hava savunma sistemini yakın zamanda kullanamayacak

Newsweek: Ukrayna, Patriot hava savunma sistemini yakın zamanda kullanamayacak

ABD'de yayımlanan haftalık haber dergisi Newsweek, Ukrayna’nın Patriot hava savunma sistemini yakın zamanda kullanamayacağını yazdı. 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T16:08+0300

2022-12-24T16:08+0300

2022-12-24T16:08+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

patriot

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Dergiye konuşan uzmanlara göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Washington tarafından Kiev’e gönderilen Patriot hava savunma sistemlerini kullanabilmesi için aylarca eğitim alması gerekecek.ABD'li emekli Korgeneral Mark Hertling, Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemini kullanabilmesi için aylarca hazırlığa ihtiyacı olacağını ve sistemin ülkenin tüm topraklarını koruyamayacağını belirtti.Hertling, “Bu sistemler savaş alanına konuşlandırılmaz. Önemli stratejik bölgeleri, örneğin Kiev gibi önemli şehirleri savunabilecekleri yerlere kurulurlar. Bu sistemin Ukrayna’nın Rusya ile olan 805 km'lik sınırının tamamını koruyabileceğini düşünen varsa, bu sistemin nasıl çalıştığını bilmiyor” dedi.Cato Enstitüsü analisti Jordan Cohen ise, Patriot sisteminin bakım ve onarım eğitiminin tam bir yıl sürebileceğine dikkat çekti.Cohen, “Bu sistemin teslimatı ve eğitiminin aylar süreceğini düşünüyorum. Ayrıca sınırlı tedarik ve maliyetler nedeniyle, bunların 2023 baharının sonuna kadar başarılı bir şekilde kullanılmaya başlayacağından emin değilim” ifadelerini kullandı.

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