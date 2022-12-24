https://sputniknews.com.tr/20221224/newsweek-ukrayna-patriot-hava-savunma-sistemini-yakin-zamanda-kullanamayacak-1064970039.html
Newsweek: Ukrayna, Patriot hava savunma sistemini yakın zamanda kullanamayacak
Newsweek: Ukrayna, Patriot hava savunma sistemini yakın zamanda kullanamayacak
ABD'de yayımlanan haftalık haber dergisi Newsweek, Ukrayna’nın Patriot hava savunma sistemini yakın zamanda kullanamayacağını yazdı. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T16:08+0300
2022-12-24T16:08+0300
2022-12-24T16:08+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
patriot
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Dergiye konuşan uzmanlara göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Washington tarafından Kiev’e gönderilen Patriot hava savunma sistemlerini kullanabilmesi için aylarca eğitim alması gerekecek.ABD'li emekli Korgeneral Mark Hertling, Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemini kullanabilmesi için aylarca hazırlığa ihtiyacı olacağını ve sistemin ülkenin tüm topraklarını koruyamayacağını belirtti.Hertling, “Bu sistemler savaş alanına konuşlandırılmaz. Önemli stratejik bölgeleri, örneğin Kiev gibi önemli şehirleri savunabilecekleri yerlere kurulurlar. Bu sistemin Ukrayna’nın Rusya ile olan 805 km'lik sınırının tamamını koruyabileceğini düşünen varsa, bu sistemin nasıl çalıştığını bilmiyor” dedi.Cato Enstitüsü analisti Jordan Cohen ise, Patriot sisteminin bakım ve onarım eğitiminin tam bir yıl sürebileceğine dikkat çekti.Cohen, “Bu sistemin teslimatı ve eğitiminin aylar süreceğini düşünüyorum. Ayrıca sınırlı tedarik ve maliyetler nedeniyle, bunların 2023 baharının sonuna kadar başarılı bir şekilde kullanılmaya başlayacağından emin değilim” ifadelerini kullandı.
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ukrayna, ukrayna krizi, patriot
Newsweek: Ukrayna, Patriot hava savunma sistemini yakın zamanda kullanamayacak
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ABD'de yayımlanan haftalık haber dergisi Newsweek, Ukrayna’nın Patriot hava savunma sistemini yakın zamanda kullanamayacağını yazdı.
Dergiye konuşan uzmanlara göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Washington tarafından Kiev’e gönderilen Patriot hava savunma sistemlerini kullanabilmesi için aylarca eğitim alması gerekecek.
ABD'li emekli Korgeneral Mark Hertling, Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemini kullanabilmesi için aylarca hazırlığa ihtiyacı olacağını ve sistemin ülkenin tüm topraklarını koruyamayacağını belirtti.
Hertling, “Bu sistemler savaş alanına konuşlandırılmaz. Önemli stratejik bölgeleri, örneğin Kiev gibi önemli şehirleri savunabilecekleri yerlere kurulurlar. Bu sistemin Ukrayna’nın Rusya ile olan 805 km'lik sınırının tamamını koruyabileceğini düşünen varsa, bu sistemin nasıl çalıştığını bilmiyor” dedi.
Cato Enstitüsü analisti Jordan Cohen ise, Patriot sisteminin bakım ve onarım eğitiminin tam bir yıl sürebileceğine dikkat çekti.
Cohen, “Bu sistemin teslimatı ve eğitiminin aylar süreceğini düşünüyorum. Ayrıca sınırlı tedarik ve maliyetler nedeniyle, bunların 2023 baharının sonuna kadar başarılı bir şekilde kullanılmaya başlayacağından emin değilim” ifadelerini kullandı.