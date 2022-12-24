https://sputniknews.com.tr/20221224/national-interest-ukrayna-krizi-dunyayi-cok-kutuplulugun-gerekliligine-ikna-etti-1064962736.html
National Interest: Ukrayna krizi dünyayı çok kutupluluğun gerekliliğine ikna etti
National Interest: Ukrayna krizi dünyayı çok kutupluluğun gerekliliğine ikna etti
The National Interest dergisi yazarı Rabil, Ukrayna'daki krizin birçok ülkeye çok kutuplu sistemin dünyada ABD merkezli modelden daha iyi çalıştığını açıkça... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T13:20+0300
2022-12-24T13:20+0300
2022-12-24T13:20+0300
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna krizi
national interest
abd
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sterlin
irak
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Ukrayna'daki çatışmanın birçok devleti Washington'un iradesine boyun eğmek yerine kendi çıkarlarını gözetme kararına ittiğini belirten The National Interest dergisi yazarı Robert Rabil, “Birçoğu ABD'nin dostu veya müttefiki. Ancak aynı zamanda Ukrayna krizi nedeniyle Rusya ve Çin'in düşmanı veya muhalifi değiller. Kıt kaynaklar için küresel rekabetin arttığı bir dönemde, dünyanın en büyük kaynak zengini ülkesi Rusya'ya ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve en büyük döviz rezervi sahibi Çin'e ne yaptırım uygulayabileceklerini ne de karşı koyabileceklerini biliyorlar. Ama aynı şekilde ABD ile de ilişkileri bozmak istemiyorlar. Sonuç olarak, Soğuk Savaş'ın ideolojik ikiliğinden bağımsız olarak kendi çıkarlarını önceleyen politikalar benimsiyorlar” ifadelerini kullandı.Bu eğilimin her şeyden önce ABD’nin ‘yumuşak karnı’ olan doları tehlikeli bir konuma getirebileceğine vurgu yapan yazar, “Kuşkusuz, doların uluslararası düzeyde kullanılmasının cazibesi kısmen Amerikan jeopolitiği ve ekonomik gücünde yatıyor. Ancak bu cazibe, parlaklığının bir kısmını kaybetti. ABD ulusal borcu 31 trilyon doları aştı ve Amerika'nın küresel etkisi azalıyor. Bazı müttefiklerimizin veya dostlarımızın ticaret ve döviz rezervlerinde çeşitli para birimlerini kullanmayı veya tutmayı düşünmeleri tesadüf değil” ifadelerine yer verdi.Birçok ülkenin devletlerarası ticarette ulusal para birimlerine geçmeye başladığını ve döviz sepetlerine ABD doları, euro ve İngiliz sterlini dışında başka ülkelerin para birimlerini de eklemeye başladıklarını anımsatan yazar, “Bugün Washington, küresel gücünün yavaş yavaş gerilediğine dair işaretleri kasten görmezden gelerek, dış politikasını çok az gözetleyerek veya hiç gözetmeden yürütüyor. Irak ve Afganistan'daki savaşlardan sonra patlak veren Ukrayna krizi, çok kutupluluğun ve çok yönlülüğün dünyaya daha iyi hizmet verdiği konusundaki küresel görüşü iyice pekiştirdi. Dünyayı üç geniş kampa bölen NATO'nun körüklediği Ukrayna krizi, ‘tarafsız kampı’ Çin ve Rusya'ya bir inç daha yaklaştırdı” değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221224/trt-worldden-reutersa-misilleme-21-yuzyilda-halen-kraliyet-ile-yonetilmesine-dikkat-cekildi-1064962907.html
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ukrayna, ukrayna krizi, national interest, abd, soğuk savaş, euro, sterlin, irak, afganistan, ekonomi, döviz, çok kutuplu dünya, nato, çin, rusya
ukrayna, ukrayna krizi, national interest, abd, soğuk savaş, euro, sterlin, irak, afganistan, ekonomi, döviz, çok kutuplu dünya, nato, çin, rusya
National Interest: Ukrayna krizi dünyayı çok kutupluluğun gerekliliğine ikna etti
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The National Interest dergisi yazarı Rabil, Ukrayna'daki krizin birçok ülkeye çok kutuplu sistemin dünyada ABD merkezli modelden daha iyi çalıştığını açıkça gösterdiğini belirtti.
Ukrayna'daki çatışmanın birçok devleti Washington'un iradesine boyun eğmek yerine kendi çıkarlarını gözetme kararına ittiğini belirten The National Interest dergisi yazarı Robert Rabil, “Birçoğu ABD'nin dostu veya müttefiki. Ancak aynı zamanda Ukrayna krizi nedeniyle Rusya ve Çin'in düşmanı veya muhalifi değiller. Kıt kaynaklar için küresel rekabetin arttığı bir dönemde, dünyanın en büyük kaynak zengini ülkesi Rusya'ya ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve en büyük döviz rezervi sahibi Çin'e ne yaptırım uygulayabileceklerini ne de karşı koyabileceklerini biliyorlar. Ama aynı şekilde ABD ile de ilişkileri bozmak istemiyorlar. Sonuç olarak, Soğuk Savaş'ın ideolojik ikiliğinden bağımsız olarak kendi çıkarlarını önceleyen politikalar benimsiyorlar” ifadelerini kullandı.
Bu eğilimin her şeyden önce ABD’nin ‘yumuşak karnı’ olan doları tehlikeli bir konuma getirebileceğine vurgu yapan yazar, “Kuşkusuz, doların uluslararası düzeyde kullanılmasının cazibesi kısmen Amerikan jeopolitiği ve ekonomik gücünde yatıyor. Ancak bu cazibe, parlaklığının bir kısmını kaybetti. ABD ulusal borcu 31 trilyon doları aştı ve Amerika'nın küresel etkisi azalıyor. Bazı müttefiklerimizin veya dostlarımızın ticaret ve döviz rezervlerinde çeşitli para birimlerini kullanmayı veya tutmayı düşünmeleri tesadüf değil” ifadelerine yer verdi.
Birçok ülkenin devletlerarası ticarette ulusal para birimlerine geçmeye başladığını ve döviz sepetlerine ABD doları, euro ve İngiliz sterlini dışında başka ülkelerin para birimlerini de eklemeye başladıklarını anımsatan yazar, “Bugün Washington, küresel gücünün yavaş yavaş gerilediğine dair işaretleri kasten görmezden gelerek, dış politikasını çok az gözetleyerek veya hiç gözetmeden yürütüyor. Irak ve Afganistan'daki savaşlardan sonra patlak veren Ukrayna krizi, çok kutupluluğun ve çok yönlülüğün dünyaya daha iyi hizmet verdiği konusundaki küresel görüşü iyice pekiştirdi. Dünyayı üç geniş kampa bölen NATO'nun körüklediği Ukrayna krizi, ‘tarafsız kampı’ Çin ve Rusya'ya bir inç daha yaklaştırdı” değerlendirmesinde bulundu.