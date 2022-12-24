https://sputniknews.com.tr/20221224/muharrem-ince-altili-masa-durur-mu-diye-sorarsan-bence-durmaz-masanin-bacaklari-kirilmis-zaten-1064978560.html
Muharrem İnce: Altılı masa durur mu diye sorarsan, bence durmaz, masanın bacakları kırılmış zaten
Muharrem İnce: Altılı masa durur mu diye sorarsan, bence durmaz, masanın bacakları kırılmış zaten
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, altılı masaya ilişkin ''Masanın bacakları kırılmış zaten. Bir araya geliyorlar, kısır günü, çeyrek altın günü... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T22:06+0300
2022-12-24T22:06+0300
2022-12-24T22:11+0300
muharrem ince
politika
chp
6'lı masa
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Partisinin Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezi'ndeki Gençlik Buluşması'na katılan Memleket Partisi lideri İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen cezayı eleştirerek cumhurbaşkanı seçilirse ilk düzelteceği yerin yargı olduğunu söyledi."Ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket" diyen İnce, "Al birini vur ötekine. Beraber yargının canına okudular" ifadesini kullandı.Partisini bırakıp gitmekle suçlandığını aktaran İnce, "Azerbaycan'a yardım eden Türkiye'ye, ‘Maalesef Azerbaycan'a yardım ettik’ diyen CHP milletvekili olursa ben oradan giderim. Mavi vatana, Libya tezkeresine ‘hayır’ dersen, ben oradan giderim. Teröristle fotoğraf çektiren milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesine ‘hayır’ dersen, ben giderim" şeklinde konuştu.Kendisine yanlış yapıldığını ifade eden İnce, şöyle devam etti:'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de bir kandırmaca var'Muharrem İnce, 'PKK terör örgütü' demesi şartıyla HDP ile de masaya oturabileceğini açıkladı.Eğitimin önemine vurgu yapan İnce, eğitimi cemaatlere, tarikatlara bırakmayacağını söyledi.Altılı masanın partili cumhurbaşkanına karşı olduğunu anımsatan İnce, "Bunlar ne diyor? Biz öyle birini bulacağız ki cumhurbaşkanı yapacağız. Ama biz altımız karar alacağız. Biz ona tak diye söyleyeceğiz, o da şak diye yapacak. Böyle bir saf bulunur mu? Böyle bir saf adam cumhurbaşkanı olur mu? Yüzde 2 oy almışsın, adam 50 artı 1 almış, seni dinleyecek öyle mi? Partili cumhurbaşkanı da olmaz, parti başkanının emrinde cumhurbaşkanı da olmaz" diye konuştu.İnce, altılı masayı, ''Altılı masa durur mu diye sorarsan, bence durmaz. Masanın bacakları kırılmış zaten. Bir araya geliyorlar, kısır günü, çeyrek altın günü yapıyorlar, hiçbir şey konuşmadan ayrılıyorlar. Arkadan kendi adamlarına, birbirine laf söyletiyorlar" sözleriyle eleştirdi.2018 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aday gösterdiği açıklamasını kabul etmeyen İnce, "Yok öyle bir şey. Abdullah Gül'ü aday gösteriyordu. Anket yapıldı. Yüzde 85 CHP tabanı beni istedi. O da mecbur kaldı, aday gösterdi. Yoksa lütufta mı bulundu? Kendisi aday olsaydı" diye konuştu.İnce, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştüklerini ancak henüz kurdukları bir ittifak olmadığını sözlerine ekledi.
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muharrem ince, chp, 6'lı masa
muharrem ince, chp, 6'lı masa
Muharrem İnce: Altılı masa durur mu diye sorarsan, bence durmaz, masanın bacakları kırılmış zaten
22:06 24.12.2022 (güncellendi: 22:11 24.12.2022) Abone ol
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, altılı masaya ilişkin ''Masanın bacakları kırılmış zaten. Bir araya geliyorlar, kısır günü, çeyrek altın günü yapıyorlar, hiçbir şey konuşmadan ayrılıyorlar. Arkadan kendi adamlarına, birbirine laf söyletiyorlar" değerlendirmesini yaptı.
Partisinin Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezi'ndeki Gençlik Buluşması'na katılan Memleket Partisi lideri İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen cezayı eleştirerek cumhurbaşkanı seçilirse ilk düzelteceği yerin yargı olduğunu söyledi.
"Ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket" diyen İnce, "Al birini vur ötekine. Beraber yargının canına okudular" ifadesini kullandı.
Partisini bırakıp gitmekle suçlandığını aktaran İnce, "Azerbaycan'a yardım eden Türkiye'ye, ‘Maalesef Azerbaycan'a yardım ettik’ diyen CHP milletvekili olursa ben oradan giderim. Mavi vatana, Libya tezkeresine ‘hayır’ dersen, ben oradan giderim. Teröristle fotoğraf çektiren milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesine ‘hayır’ dersen, ben giderim" şeklinde konuştu.
Kendisine yanlış yapıldığını ifade eden İnce, şöyle devam etti:
''12 bin 843 sandığa gözlemci koymadılar. Partinin parasını harcamadılar. Bayraklarımı asmadılar. Bana destek olmadılar. Hayır bunlar da değil ayrılma sebebim. Bunlara üzüldüm ama dengesini bozdular partinin, ideolojik duruşunu değiştirdiler, Atatürkçü kimliğinden sıyrıldılar. Onun için ayrıldım. Derdim bu. Yani kişisel kırgınlık değil bu. Duruş meselesi. Mesela Atatürk'e ‘kefere’ diyen milletvekili var."
'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de bir kandırmaca var'
Muharrem İnce, 'PKK terör örgütü' demesi şartıyla HDP ile de masaya oturabileceğini açıkladı.
Eğitimin önemine vurgu yapan İnce, eğitimi cemaatlere, tarikatlara bırakmayacağını söyledi.
Altılı masanın partili cumhurbaşkanına karşı olduğunu anımsatan İnce, "Bunlar ne diyor? Biz öyle birini bulacağız ki cumhurbaşkanı yapacağız. Ama biz altımız karar alacağız. Biz ona tak diye söyleyeceğiz, o da şak diye yapacak. Böyle bir saf bulunur mu? Böyle bir saf adam cumhurbaşkanı olur mu? Yüzde 2 oy almışsın, adam 50 artı 1 almış, seni dinleyecek öyle mi? Partili cumhurbaşkanı da olmaz, parti başkanının emrinde cumhurbaşkanı da olmaz" diye konuştu.
İnce, altılı masayı, ''Altılı masa durur mu diye sorarsan, bence durmaz. Masanın bacakları kırılmış zaten. Bir araya geliyorlar, kısır günü, çeyrek altın günü yapıyorlar, hiçbir şey konuşmadan ayrılıyorlar. Arkadan kendi adamlarına, birbirine laf söyletiyorlar" sözleriyle eleştirdi.
2018 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aday gösterdiği açıklamasını kabul etmeyen İnce, "Yok öyle bir şey. Abdullah Gül'ü aday gösteriyordu. Anket yapıldı. Yüzde 85 CHP tabanı beni istedi. O da mecbur kaldı, aday gösterdi. Yoksa lütufta mı bulundu? Kendisi aday olsaydı" diye konuştu.
İnce, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştüklerini ancak henüz kurdukları bir ittifak olmadığını sözlerine ekledi.