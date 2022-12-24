https://sputniknews.com.tr/20221224/meteorolojiden-kar-yagisi-uyarisi-pazar-gunu-baslayacak-bircok-ilde-etkili-olacak-1064960419.html

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı: Pazar günü başlayacak, birçok ilde etkili olacak

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı: Pazar günü başlayacak, birçok ilde etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Pazar gününden itibaren İç Anadolu Bölgesi'nde başlayacak olan kar yağışı hafta başı Doğu... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T11:49+0300

2022-12-24T11:49+0300

2022-12-24T11:49+0300

yaşam

kar yağışı

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Soğuk hava Türkiye genelinde etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı son tahmin raporunda birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu.Cumartesi günü kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesiminin, gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ ve Düzce çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Cumartesi günü hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Pazar gününden itibaren İç Anadolu bölgesinde başlaması beklenen kar yağışı Bolu, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Sivas, Kastamonu ve Çankırı'da etkili olması bekleniyor.Pazar günü Marmara Bölgesi'nde yağışlı havanın etkili olması beklenirken hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.Hafta başından itibaren kar yağışı Güneydoğu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Sivas, Tokat, Çorum, Kastamonu ve Bolu'da kar yağışı etkili olması beklenirken hava sıcaklıkları da bu bölgelerde eksi derecelerde seyredecek.Kar yağışı salı günü Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olurken Bat kesimlerde mevsim normallerinde bir hava bekleniyor.Çarşamba günü kar yağışı Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerini terk ederken Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Ardahan, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Karabük ve bolu'da etkili olacak.

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kar yağışı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü