https://sputniknews.com.tr/20221224/mebden-ogretmen-atamalariyla-ilgili-aciklama--bakanimizin-boyle-bir-ifadesi-olmadi-1064981636.html

MEB'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: Bakanımızın böyle bir ifadesi olmadı

MEB'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: Bakanımızın böyle bir ifadesi olmadı

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Özer'in "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok" ifadesini kullandığı yönündeki iddiaları... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T23:09+0300

2022-12-24T23:09+0300

2022-12-24T23:09+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

öğretmen

atama

mahmut özer

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Mahmut Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu

türkiye

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milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, atama, mahmut özer