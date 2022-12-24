https://sputniknews.com.tr/20221224/mebden-ogretmen-atamalariyla-ilgili-aciklama--bakanimizin-boyle-bir-ifadesi-olmadi-1064981636.html
MEB'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: Bakanımızın böyle bir ifadesi olmadı
MEB'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: Bakanımızın böyle bir ifadesi olmadı
Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Özer'in "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok" ifadesini kullandığı yönündeki iddiaları... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T23:09+0300
2022-12-24T23:09+0300
2022-12-24T23:09+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen
atama
mahmut özer
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Mahmut Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu
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milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, atama, mahmut özer
milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, atama, mahmut özer
MEB'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: Bakanımızın böyle bir ifadesi olmadı
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Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Özer'in "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok" ifadesini kullandığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Mahmut Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu