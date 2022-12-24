https://sputniknews.com.tr/20221224/kargoya-verilen-kolide-26-bin-uyusturucu-hap-bulundu-1064981898.html

Kargoya verilen kolide 26 bin uyuşturucu hap bulundu

Kargoya verilen kolide 26 bin uyuşturucu hap bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kargoya verilen kolide 26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 24.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kargo

uyuşturucu

hakkari

hakkari valiliği

yüksekova

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kargo aktarım merkezinde düzenlenen operasyonda 7 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, ilçede uyuşturucu olabileceği değerlendirilen şüpheli kargo gönderilerinde arama yapıldı.Aramada, kargoya verilen bir koliye konulan yeşil, pembe ve turuncu renklerdeki 5 kutuda toplam ağırlığı 7 kilo 800 gram olan 26 bin ecstasy hap bulundu.Uyuşturucu hapları kargoya veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

türkiye

hakkari

yüksekova

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kargo, uyuşturucu, hakkari, hakkari valiliği, yüksekova