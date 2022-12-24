https://sputniknews.com.tr/20221224/kargoya-verilen-kolide-26-bin-uyusturucu-hap-bulundu-1064981898.html
Kargoya verilen kolide 26 bin uyuşturucu hap bulundu
Kargoya verilen kolide 26 bin uyuşturucu hap bulundu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kargoya verilen kolide 26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T23:30+0300
2022-12-24T23:30+0300
2022-12-24T23:30+0300
türkiye
kargo
uyuşturucu
hakkari
hakkari valiliği
yüksekova
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kargo aktarım merkezinde düzenlenen operasyonda 7 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, ilçede uyuşturucu olabileceği değerlendirilen şüpheli kargo gönderilerinde arama yapıldı.Aramada, kargoya verilen bir koliye konulan yeşil, pembe ve turuncu renklerdeki 5 kutuda toplam ağırlığı 7 kilo 800 gram olan 26 bin ecstasy hap bulundu.Uyuşturucu hapları kargoya veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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kargo, uyuşturucu, hakkari, hakkari valiliği, yüksekova
kargo, uyuşturucu, hakkari, hakkari valiliği, yüksekova
Kargoya verilen kolide 26 bin uyuşturucu hap bulundu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kargoya verilen kolide 26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kargo aktarım merkezinde düzenlenen operasyonda 7 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, ilçede uyuşturucu olabileceği değerlendirilen şüpheli kargo gönderilerinde arama yapıldı.
Aramada, kargoya verilen bir koliye konulan yeşil, pembe ve turuncu renklerdeki 5 kutuda toplam ağırlığı 7 kilo 800 gram olan 26 bin ecstasy hap bulundu.
Uyuşturucu hapları kargoya veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.