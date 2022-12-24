https://sputniknews.com.tr/20221224/izmirde-sok-evlerine-polis-baskini-91-kacak-gocmen-ve-5-organizator-yakalandi-1064959315.html

İzmir'de şok evlerine polis baskını: 91 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı

İzmir'de şok evlerine polis baskını: 91 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde kaçak göçmenlerin geçici süreyle barındığı ve "şok evleri" olarak tabir edilen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 91 yabancı... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T10:26+0300

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operasyon

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan saha çalışmalarında Basmane bölgesinde yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin geçici süreyle barındıkları 7 "şok evi"ni belirledi. Belirlenen 7 adrese yapılan operasyonda, 91 yabancı uyruklu kaçak göçmen ve 44 can yeleği ele geçirildi.Öte yandan operasyonda, organizatör olduğu belirlenen 5 şüpheli de polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüphelilere 277 bin 110 lira idari para cezası ve TCK 79. madde uyarınca adli işlem yapıldı.Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şok evlerine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

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