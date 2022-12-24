https://sputniknews.com.tr/20221224/italyada-laquila-depremi-magdurlarina-tazminat-odenecek-1064982450.html
İtalya'da L'Aquila depremi mağdurlarına tazminat ödenecek
İtalya'da L'Aquila depremi mağdurlarına tazminat ödenecek
İtalya'nın L'Aquila kentinde 2009'da meydana gelen depreme ilişkin bir davada Başbakanlık, depremden önce bölge halkının verilen güvencelerle yanlış... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T23:55+0300
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İtalya'da mahkeme, L'Aquila depremi mağdurlarına tazminat ödenmesine karar verdi.İtalyan ANSA ajansının haberine göre, L'Aquila Mahkemesi, 30 davacının Başbakanlığa açtığı davayı karara bağladı.Söz konusu 30 davacının, bu konudaki başka bir davada 2 yıl hapis cezası da alan dönemin Sivil Savunma Genel Müdür Yardımcısı Bernardo De Bernardinis’in depremden önce verdiği güvencelere rağmen yaşanan şiddetli depremdeki can kayıpları sebebiyle bu davayı açtığı belirtildi.Mahkeme, Sivil Savunmanın bağlı olduğu Başbakanlığın, davacı 30 kişiye yaklaşık 8 milyon avroluk tazminat ödemesine hükmetti.Ülkede 2012 yılında görülen bir başka davada, deprem öncesinde halka yanıltıcı bilgi verdikleri gerekçesiyle o dönemki Yüksek Riskler Komisyonu üyesi 6 bilim insanına altışar yıl hapis cezası verilmiş, bu karar daha sonra Kasım 2014'te temyiz mahkemesince bozulmuştu.6 Nisan 2009'da meydana gelen L'Aquila depreminde 309 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.
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italya, deprem
İtalya'da L'Aquila depremi mağdurlarına tazminat ödenecek
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İtalya'nın L'Aquila kentinde 2009'da meydana gelen depreme ilişkin bir davada Başbakanlık, depremden önce bölge halkının verilen güvencelerle yanlış yönlendirildiği gerekçesiyle ölenlerin yakınlarına tazminat ödemeye mahkum edildi.
İtalya'da mahkeme, L'Aquila depremi mağdurlarına tazminat ödenmesine karar verdi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, L'Aquila Mahkemesi, 30 davacının Başbakanlığa açtığı davayı karara bağladı.
Söz konusu 30 davacının, bu konudaki başka bir davada 2 yıl hapis cezası da alan dönemin Sivil Savunma Genel Müdür Yardımcısı Bernardo De Bernardinis’in depremden önce verdiği güvencelere rağmen yaşanan şiddetli depremdeki can kayıpları sebebiyle bu davayı açtığı belirtildi.
Mahkeme, Sivil Savunmanın bağlı olduğu Başbakanlığın, davacı 30 kişiye yaklaşık 8 milyon avroluk tazminat ödemesine hükmetti.
Ülkede 2012 yılında görülen bir başka davada, deprem öncesinde halka yanıltıcı bilgi verdikleri gerekçesiyle o dönemki Yüksek Riskler Komisyonu üyesi 6 bilim insanına altışar yıl hapis cezası verilmiş, bu karar daha sonra Kasım 2014'te temyiz mahkemesince bozulmuştu.
6 Nisan 2009'da meydana gelen L'Aquila depreminde 309 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.