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https://sputniknews.com.tr/20221224/italya-basbakani-meloninin-irak-basbakani-ile-gorusmesinde-irlanda-bayragi-kullanildigi-iddiasi-1064958333.html
İtalya Başbakanı Meloni'nin Irak Başbakanı ile görüşmesinde İrlanda bayrağı kullanıldığı iddiası
İtalya Başbakanı Meloni'nin Irak Başbakanı ile görüşmesinde İrlanda bayrağı kullanıldığı iddiası
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmesinde İrlanda bayrağı kullanıldığı iddiası üzerine İtalya'nın... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T05:34+0300
2022-12-24T05:34+0300
dünya
giorgia meloni
italya
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından resmi törenle karşılandı.Sosyal medyada, Meloni'nin, es-Sudani ile basın toplantısı sırasında kullanılan bayrağın İrlanda bayrağına benzediği yönünde paylaşımlar yapıldı.İtalya'nın Bağdat Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Meloni'nin Iraklı mevkidaşı ile görüşmesinde kullanılan bayrağın hatalı olmadığı bildirildi.Açıklamada, "İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Iraklı mevkidaşı Muhammed Sudani'nin bugün Bağdat'ta yaptığı görüşmede herhangi bir hata yapıldığını resmen reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.Fotoğraflardaki renklerin kaymasının ışık etkisi olduğu belirtilen açıklamada, bayrağın İtalya Cumhuriyeti'ne ait olduğu vurgulandı.İtalya Başbakanı Meloni, IKBY’yi ziyaret ettiÖte yandan, Meloni, Bağdat'ın ardından ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) ziyaret etti. Erbil Uluslararası Havaalanı’nda IKBY Başbakanı Mesrur Barzani tarafından karşılanan Meloni, daha sonra IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. IKBY Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’a ilk ziyaretini gerçekleştiren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi kabul ettiği bildirilirken, İtalya Başbakanı Meloni’nin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren IKBY Başkanı, Irak ve IKBY’nin IŞİD'e karşı verdiği mücadelede İtalya’nın sağladığı, askeri, siyasi ve insani destekten dolayı teşekkürlerini dile getirdi. Ülkesinin IKBY ile ilişkilerine önem verdiğini ve Irak ile KBY’nin istikrarı bölge istikrarının esası olduğunu dile getiren İtalya Başbakanı Meloni, Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların çözülmesi için ülkesinin destek verdiğini vurguladı. Her iki taraf arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin önemini vurgulayan Meloni, IKBY Başkanı Barzani’yi İtalya’ya davet etti.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, daha sonra IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. IKBY Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ikili ilişkilerin geliştirme yollarını ele alan iki taraf daha sonra basın toplantısı düzenledi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yaptığı açıklamada ülkesinin IKBY hükümetine verdiği desteğe devam edeceğini vurgulayarak, Erbil’deki konsolosluğunu faaliyetlerini arttıracağını söyledi. Meloni’nin ziyaretinin IKBY halkına büyük bir destek niteliği taşıdığını belirten IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, iki taraf arasındaki ilişkilerin bütün alanlarda geliştirilmesi arzusunda bulunduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221223/italya-basbakani-meloni-ukraynanin-halini-anlamak-icin-isiklarinizi-sondurun-1064916009.html
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giorgia meloni, italya
giorgia meloni, italya

İtalya Başbakanı Meloni'nin Irak Başbakanı ile görüşmesinde İrlanda bayrağı kullanıldığı iddiası

05:34 24.12.2022
© AAİtalya Başbakanı Giorgia Meloni, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından resmi törenle karşılandı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından resmi törenle karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© AA
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmesinde İrlanda bayrağı kullanıldığı iddiası üzerine İtalya'nın Bağdat Büyükelçiliği açıklama yaptı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından resmi törenle karşılandı.
Sosyal medyada, Meloni'nin, es-Sudani ile basın toplantısı sırasında kullanılan bayrağın İrlanda bayrağına benzediği yönünde paylaşımlar yapıldı.
İtalya'nın Bağdat Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Meloni'nin Iraklı mevkidaşı ile görüşmesinde kullanılan bayrağın hatalı olmadığı bildirildi.
Açıklamada, "İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Iraklı mevkidaşı Muhammed Sudani'nin bugün Bağdat'ta yaptığı görüşmede herhangi bir hata yapıldığını resmen reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Fotoğraflardaki renklerin kaymasının ışık etkisi olduğu belirtilen açıklamada, bayrağın İtalya Cumhuriyeti'ne ait olduğu vurgulandı.

İtalya Başbakanı Meloni, IKBY’yi ziyaret etti

Öte yandan, Meloni, Bağdat'ın ardından ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) ziyaret etti.
Erbil Uluslararası Havaalanı’nda IKBY Başbakanı Mesrur Barzani tarafından karşılanan Meloni, daha sonra IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.
IKBY Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’a ilk ziyaretini gerçekleştiren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi kabul ettiği bildirilirken, İtalya Başbakanı Meloni’nin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren IKBY Başkanı, Irak ve IKBY’nin IŞİD'e karşı verdiği mücadelede İtalya’nın sağladığı, askeri, siyasi ve insani destekten dolayı teşekkürlerini dile getirdi.
Ülkesinin IKBY ile ilişkilerine önem verdiğini ve Irak ile KBY’nin istikrarı bölge istikrarının esası olduğunu dile getiren İtalya Başbakanı Meloni, Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların çözülmesi için ülkesinin destek verdiğini vurguladı. Her iki taraf arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin önemini vurgulayan Meloni, IKBY Başkanı Barzani’yi İtalya’ya davet etti.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, daha sonra IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.
IKBY Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ikili ilişkilerin geliştirme yollarını ele alan iki taraf daha sonra basın toplantısı düzenledi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yaptığı açıklamada ülkesinin IKBY hükümetine verdiği desteğe devam edeceğini vurgulayarak, Erbil’deki konsolosluğunu faaliyetlerini arttıracağını söyledi.
Meloni’nin ziyaretinin IKBY halkına büyük bir destek niteliği taşıdığını belirten IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, iki taraf arasındaki ilişkilerin bütün alanlarda geliştirilmesi arzusunda bulunduğunu söyledi.
Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
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