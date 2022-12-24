https://sputniknews.com.tr/20221224/istanbulda-sahte-ilac-operasyonu-6-supheli-yakalandi-1064959732.html
İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
İstanbul'da düzenlenen sahte ilaç operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T10:51+0300
2022-12-24T10:51+0300
2022-12-24T10:51+0300
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istanbul
istanbul emniyet müdürlüğü
sahte
ilaç
operasyon
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ilaçların yasa dışı yollarla piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla çalışma başlattı.Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda, Fatih, Pendik, Eyüpsultan, Kadıköy ve Avcılar ilçelerinde tespit ettikleri 5 adres, depo ve iş yerine operasyon düzenledi.Operasyonda 6 zanlı yakalandı.Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin lira olduğu değerlendirilen toplam 4 bin 384 sahte kanser, diyabet, mide ve botoks ilacı ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221220/europolden-28-ulkede-sahte-ilac-operasyonu-349-kisi-gozaltina-alindi-1064776096.html
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istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, sahte, ilaç, operasyon
istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, sahte, ilaç, operasyon
İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da düzenlenen sahte ilaç operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ilaçların yasa dışı yollarla piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda, Fatih, Pendik, Eyüpsultan, Kadıköy ve Avcılar ilçelerinde tespit ettikleri 5 adres, depo ve iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin lira olduğu değerlendirilen toplam 4 bin 384 sahte kanser, diyabet, mide ve botoks ilacı ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.