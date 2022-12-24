Türkiye
Bakan Akar: Bu yılın başından itibaren toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221224/istanbulda-sahte-ilac-operasyonu-6-supheli-yakalandi-1064959732.html
İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
İstanbul'da düzenlenen sahte ilaç operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T10:51+0300
2022-12-24T10:51+0300
türkiye
istanbul
istanbul emniyet müdürlüğü
sahte
ilaç
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1a/1060432449_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a95f2792d74832c68a3896e3b9567f9d.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ilaçların yasa dışı yollarla piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla çalışma başlattı.Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda, Fatih, Pendik, Eyüpsultan, Kadıköy ve Avcılar ilçelerinde tespit ettikleri 5 adres, depo ve iş yerine operasyon düzenledi.Operasyonda 6 zanlı yakalandı.Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin lira olduğu değerlendirilen toplam 4 bin 384 sahte kanser, diyabet, mide ve botoks ilacı ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221220/europolden-28-ulkede-sahte-ilac-operasyonu-349-kisi-gozaltina-alindi-1064776096.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1a/1060432449_199:0:847:486_1920x0_80_0_0_d3b77dde4987871528dbb31ef24faba1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, sahte, ilaç, operasyon
istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, sahte, ilaç, operasyon

İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

10:51 24.12.2022
© AAİlaç
İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© AA
Abone olTelegram
İstanbul'da düzenlenen sahte ilaç operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ilaçların yasa dışı yollarla piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda, Fatih, Pendik, Eyüpsultan, Kadıköy ve Avcılar ilçelerinde tespit ettikleri 5 adres, depo ve iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin lira olduğu değerlendirilen toplam 4 bin 384 sahte kanser, diyabet, mide ve botoks ilacı ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda 28 ülkede gerçekleştirilen sahte ilaç ve doping maddesi operasyonlarında 349 kişinin gözaltına alındığı, 10.5 milyondan fazla sahte ürüne el konulduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
DÜNYA
Europol'den 28 ülkede sahte ilaç operasyonu: 349 gözaltı
20 Aralık, 06:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала