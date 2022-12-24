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İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı
İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı
İstanbul Valiliği, vatandaşların, Valilik ve diğer kurumların ismini kullanarak yardım talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar etmemesini istedi. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, son günlerde kendisini Valilik çalışanı, kaymakam ve benzeri unvanlar kullanarak tanıtan kişi veya kişilerce vatandaşlardan çeşitli yardım taleplerinde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20221218/sigorta-dolandiriciliginda-yeni-yontem-internet-sitesi-uzerinden-tuzak-kuruluyor-1064718247.html
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istanbul, istanbul valiliği
istanbul, istanbul valiliği

İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı

01:18 24.12.2022 (güncellendi: 01:19 24.12.2022)
© DHAİstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© DHA
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İstanbul Valiliği, vatandaşların, Valilik ve diğer kurumların ismini kullanarak yardım talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar etmemesini istedi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, son günlerde kendisini Valilik çalışanı, kaymakam ve benzeri unvanlar kullanarak tanıtan kişi veya kişilerce vatandaşlardan çeşitli yardım taleplerinde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
''Valiliğimizin hiçbir mensubu, herhangi bir sebeple vatandaşlarımızdan maddi yardım talebinde bulunamaz. Vatandaşlarımızın güven ve iyi niyetlerini suistimal ederek menfaat temini amacını taşıyan bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar edilmemelidir. Bu tür dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili olarak vatandaşlarımızı duyarlı olmaya ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeye davet ediyoruz.''
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