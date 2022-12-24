İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı

''Valiliğimizin hiçbir mensubu, herhangi bir sebeple vatandaşlarımızdan maddi yardım talebinde bulunamaz. Vatandaşlarımızın güven ve iyi niyetlerini suistimal ederek menfaat temini amacını taşıyan bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar edilmemelidir. Bu tür dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili olarak vatandaşlarımızı duyarlı olmaya ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeye davet ediyoruz.''