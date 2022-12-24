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https://sputniknews.com.tr/20221224/irlandadan-twittera-veri-ihlali-sorusturmasi-1064952990.html
İrlanda’dan Twitter’a veri ihlali soruşturması
İrlanda’dan Twitter’a veri ihlali soruşturması
İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Twitter'a veri ihlali nedeniyle soruşturma açtı. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T02:00+0300
2022-12-24T02:00+0300
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İrlanda Veri Koruma Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 5,4 milyon Twitter kullanıcısına ait verilerin kasımda internet ortamında yayımlandığı anımsatıldı.Konuyla ilgili şirket yetkilileriyle görüşüldüğü belirtilen açıklamada, Twitter'ın, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'nü ihlal etmiş olabileceği ifade edildi.Açıklamada, sosyal medya platformu Twitter hakkında verilerle ilgili ihlaller nedeniyle soruşma başlatma kararı verildiği vurgulandı.Twitter ağustosta bilgisayar korsanlarının sistemdeki bir açıktan faydalandığını duyurmuş ancak bundan etkilenen hesap sayısı hakkında bilgi vermemişti ancak medyada yer alan haberlerde, 5.4 milyon Twitter kullanıcısının bilgilerinin bilgisayar korsanlarının kullandığı bir internet forumunda 24 Kasım'da paylaşıldığı belirtilmişti.İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Aralık 2020'de bazı özel paylaşımların herkes tarafından görünür hale gelmesine yol açan bir hata nedeniyle Twitter'a 450 bin euro ceza kesmişti.Bazı büyük teknoloji firmalarına ev sahipliği yapan İrlanda'nın Veri Koruma Komisyonu, olası ihlallerde yetkili düzenleyici olarak kabul ediliyor.İrlanda Veri Koruma Komisyonu, ihlale konu olan şirkete ya küresel gelirinin yüzde 4'ü ya da 20 milyon avroya kadar ceza verme yetkisine sahip.
https://sputniknews.com.tr/20221223/almanyadan-avrupa-birligine-twitter-talebi-1064895879.html
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twitter , irlanda, ab
twitter , irlanda, ab

İrlanda’dan Twitter’a veri ihlali soruşturması

02:00 24.12.2022
© Sputnik / Рамиль СитдиковTwitter
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Twitter'a veri ihlali nedeniyle soruşturma açtı.
İrlanda Veri Koruma Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 5,4 milyon Twitter kullanıcısına ait verilerin kasımda internet ortamında yayımlandığı anımsatıldı.
Konuyla ilgili şirket yetkilileriyle görüşüldüğü belirtilen açıklamada, Twitter'ın, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'nü ihlal etmiş olabileceği ifade edildi.
Açıklamada, sosyal medya platformu Twitter hakkında verilerle ilgili ihlaller nedeniyle soruşma başlatma kararı verildiği vurgulandı.
Twitter ağustosta bilgisayar korsanlarının sistemdeki bir açıktan faydalandığını duyurmuş ancak bundan etkilenen hesap sayısı hakkında bilgi vermemişti ancak medyada yer alan haberlerde, 5.4 milyon Twitter kullanıcısının bilgilerinin bilgisayar korsanlarının kullandığı bir internet forumunda 24 Kasım'da paylaşıldığı belirtilmişti.
İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Aralık 2020'de bazı özel paylaşımların herkes tarafından görünür hale gelmesine yol açan bir hata nedeniyle Twitter'a 450 bin euro ceza kesmişti.
Bazı büyük teknoloji firmalarına ev sahipliği yapan İrlanda'nın Veri Koruma Komisyonu, olası ihlallerde yetkili düzenleyici olarak kabul ediliyor.
İrlanda Veri Koruma Komisyonu, ihlale konu olan şirkete ya küresel gelirinin yüzde 4'ü ya da 20 milyon avroya kadar ceza verme yetkisine sahip.
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
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