https://sputniknews.com.tr/20221224/ihbar-ortaya-cikardi-sultangazide-biri-yabanci-iki-kisi-at-keserken-yakalandi-1064964823.html

İhbar ortaya çıkardı: Sultangazi'de biri yabancı iki kişi at keserken yakalandı

İhbar ortaya çıkardı: Sultangazi'de biri yabancı iki kişi at keserken yakalandı

Sultangazi'de boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarını alan zabıta ekipleri, polis ile birlikte ihbarın yapıldığı adrese baskın yaptı. Biri yabancı iki... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T14:02+0300

2022-12-24T14:02+0300

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türkiye

at

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sultangazi

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23 Aralık Cuma günü gece saatlerinde İstanbul Sultangazi'deki Merkez Habibler Mahallesi'nde yaşanan olayda, boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. İhbarın yapıldığı adrese polis ile birlikte baskın yapan ekipler, boş arazide bulunan biri Moğolistan uyruklu iki kişinin, bir atı kestikleri ve etlerin çuvallara doldurularak, araca yüklediklerini gördü.Baskında iki kişi gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü. Etler ise, kazılan bir çukura gömüldü. Etlerin üzerine kireç döken ekipler, çukuru kapattı.

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