https://sputniknews.com.tr/20221224/icisleri-bakanligi-eren-operasyonlarinda-126-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1064959852.html

İçişleri Bakanlığı: Eren operasyonlarında 126 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Eren operasyonlarında 126 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 2022 yılında gerçekleştirilen Eren operasyonlarında bugüne kadar 126 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 24.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

içişleri bakanlığı

pkk

operasyon

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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başlatıldığını duyurduğu "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu" açıklaması sonrası, 2022 yılında gerçekleştirilen Eren operasyonlarına ilişkin detaylar gazetecilerle paylaşıldı.Bu yıl gerçekleştirilen operasyonlarda 126 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1092 mağara ve sığınağın imha edildiği, 637 silah, 1080 el bombası, 254 el yapımı patlayıcı, 6 bin 357 kilogram patlayıcı madde, 410 bin 709 mühimmat, 2 bin 8 tüp, 88 milyon kök Hint keneviri, 7 milyon kök skunk bitkisi, 28 ton esrar, 51 jeneratör, 135 dürbün, 55 güneş paneli ile 36 ton gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.1 Ekim-23 Aralık 2022 arasında gerçekleştirilen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarına ilişkin de şu bilgiler verildi:

https://sputniknews.com.tr/20221224/bakan-soylu-duyurdu-eren-abluka-18-operasyonu-basladi-1064958541.html

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