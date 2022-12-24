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Bakan Akar: Bu yılın başından itibaren toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir
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İçişleri Bakanlığı: Eren operasyonlarında 126 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Eren operasyonlarında 126 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, 2022 yılında gerçekleştirilen Eren operasyonlarında bugüne kadar 126 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T11:03+0300
2022-12-24T11:03+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
pkk
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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başlatıldığını duyurduğu "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu" açıklaması sonrası, 2022 yılında gerçekleştirilen Eren operasyonlarına ilişkin detaylar gazetecilerle paylaşıldı.Bu yıl gerçekleştirilen operasyonlarda 126 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1092 mağara ve sığınağın imha edildiği, 637 silah, 1080 el bombası, 254 el yapımı patlayıcı, 6 bin 357 kilogram patlayıcı madde, 410 bin 709 mühimmat, 2 bin 8 tüp, 88 milyon kök Hint keneviri, 7 milyon kök skunk bitkisi, 28 ton esrar, 51 jeneratör, 135 dürbün, 55 güneş paneli ile 36 ton gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.1 Ekim-23 Aralık 2022 arasında gerçekleştirilen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarına ilişkin de şu bilgiler verildi:
https://sputniknews.com.tr/20221224/bakan-soylu-duyurdu-eren-abluka-18-operasyonu-basladi-1064958541.html
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içişleri bakanlığı, pkk, operasyon
içişleri bakanlığı, pkk, operasyon

İçişleri Bakanlığı: Eren operasyonlarında 126 terörist etkisiz hale getirildi

11:03 24.12.2022
© İHA Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu
 Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© İHA
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İçişleri Bakanlığı, 2022 yılında gerçekleştirilen Eren operasyonlarında bugüne kadar 126 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başlatıldığını duyurduğu "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu" açıklaması sonrası, 2022 yılında gerçekleştirilen Eren operasyonlarına ilişkin detaylar gazetecilerle paylaşıldı.
Bu yıl gerçekleştirilen operasyonlarda 126 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1092 mağara ve sığınağın imha edildiği, 637 silah, 1080 el bombası, 254 el yapımı patlayıcı, 6 bin 357 kilogram patlayıcı madde, 410 bin 709 mühimmat, 2 bin 8 tüp, 88 milyon kök Hint keneviri, 7 milyon kök skunk bitkisi, 28 ton esrar, 51 jeneratör, 135 dürbün, 55 güneş paneli ile 36 ton gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.
1 Ekim-23 Aralık 2022 arasında gerçekleştirilen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarına ilişkin de şu bilgiler verildi:
"24 terörist etkisiz hale getirildi, 238 mağara ve sığınak imha edildi, 183 silah, 276 el bombası, 79 el yapımı patlayıcı, 256 kilogram patlayıcı madde, 66 bin 83 mühimmat, 515 tüp, 11 milyon kök Hint keneviri, 2 milyon kök skunk bitkisi, 24 ton esrar, 15 jeneratör, 33 dürbün, 7 güneş paneli, 8 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
TÜRKİYE
Bakan Soylu duyurdu: Eren Abluka 18 Operasyonu başladı
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