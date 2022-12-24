https://sputniknews.com.tr/20221224/ibrahim-kalin-turkiye-barisin-istikrarin-guvenin-karsilikli-sayginin-teminati-haline-gelmistir-1064976717.html

İbrahim Kalın: Türkiye barışın, istikrarın, güvenin, karşılıklı saygının teminatı haline gelmiştir

İbrahim Kalın: Türkiye barışın, istikrarın, güvenin, karşılıklı saygının teminatı haline gelmiştir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya, Ege'den Akdeniz'e, Karadeniz'den Afrika'ya kadar farklı... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T20:41+0300

2022-12-24T20:41+0300

2022-12-24T20:41+0300

ibrahim kalın

politika

türkiye gençlik vakfı (tügva)

siha

türkiye

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TÜGVA Genel Merkezi'nde düzenlenen İhtisas Akademiye Giriş Semineri ve Genç Yönetici Okulu eğitimine katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, gençlerin 21. yüzyıl dünyasına hazırlanması için çok yönlü olarak kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini söyledi.Kalın, 21. yüzyılda küreselleşme sonrası dönemin arayışının devam ettiğini ancak insanlığın henüz kaotik ortamdan kurtulamadığı kritik dönemde herkese büyük görev düştüğünü belirterek, "Dünyanın geleceğini şekillendirirken biz hangi iddiayla ortaya çıkacağız? Dünyaya söyleyecek sözümüz nedir? Bu sözü tabii ki başkalarının dudaklarında, başkalarının dillerinde aramayacağız. O sözü biz, kendi irfan geleneğimizde, ilim geleneğimizde, kendi dilimizde, kendi fikriyatımızda inşa ile bütün insanlığa sunacağız" diye konuştu.Türkiye'nin bugün bulunduğu noktada kendini dünyada konumlandırırken, herkesin kendi kendine sorması gerekenler olduğunu dile getiren Kalın, şöyle devam etti:'Dünya 5'ten büyüktür dediğimizde, altını dolduracak adımları atıyoruz'"Biz dünyaya 'Dünya 5'ten büyüktür.' dediğimizde, Cumhurbaşkanımızın sloganıyla 'Daha adil bir dünya mümkündür.' dediğimizde, bunun altını dolduracak adımları da eş zamanlı olarak atıyoruz" ifadesini kullanan Kalın, bugün dünyanın özellikle küreselleşme sonrası yaşadığı hem zihinsel kaos hem siyasi karmaşa dikkate alındığında Türkiye'nin, önündeki on yıllara ilişkin çok ciddi hazırlık içerisinde olması gerektiğini vurguladı.Soğuk Savaş sona erdiğinde, 1989'da Berlin Duvarı yıkılıp Sovyetler Birliği dağıldığında, yeni bir dünya düzeninin ortaya çıkacağı beklentisinin had safhada olduğunu dile getiren Kalın, "Yeni bir şey doğdu fakat tam olarak düzen miydi, gerçekten küresel miydi sorusunu biz yaklaşık 30 yıldır, 40 yıldır da sormaya devam ediyoruz. Acaba ortaya çıkan şey gerçekten küresel manada bir düzen üretebildi mi? Avrupa merkezci tarih, siyaset ve estetik anlayışını aşmamızı sağlayacak enstrümanları bize sundu mu? Yoksa biz hala bir şekilde küreselleşme başlığı altında Avrupa merkezciliğinin ürettiği siyaset, kültür, toplum, insan kategorileriyle düşünmeye devam mı ediyoruz? İşin pratiğine baktığınız zaman Soğuk Savaş'ın sona erdiği, 1990'lı yıllardan itibaren bu arayışın farklı şekillerde, farklı istikametlerde devam ettiğini gördük" dedi.'Herkesin kendini ait hissettiği ve sahiplendiği bir düzen hala kurulamadı'Dünyada herkesin içinde olduğu, herkesin kendini ait hissettiği ve sahiplendiği bir düzenin hala kurulamadığını anlatan Kalın, "Yeni dünya düzeni diye ortaya atılan sistemin, fikrin arkasında hala büyük oranda Avrupa merkezci kültürel hiyerarşilerin, siyasi hiyerarşilerin bulunduğunu görüyoruz. Küreselleşme çok yönlü bir cadde. Herkesin kendi malını getirip pazara koyduğu bir yer, bir küresel pazar. Küresel köy olarak tasavvur edilmiş olsa bile işin gerçeği, küreselleşmeyle birlikte küresel tedavüle sokulan fikirlerin, algıların, tavırların, tutumların çok büyük bir kısmının hala Avrupa merkezci bir tarih perspektifinden ortaya konulduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.'Avrupa merkezcilik' kavramına açıklık getiren Kalın, insanlığın medeniyet akışının, kültür, sanat, bilim, düşünce akışının zihinlerde hala Avrupa merkezli düşünce kodlarıyla yürüdüğüne dikkati çekti.Özgür ve özgün olmanın, kendine ait tezleri ortaya koymanın kendini dünyaya kapatmak demek olmadığını vurgulayan Kalın, şunları söyledi:'Köhnemiş sistemlerin sonunun geldiği doğrudur'Küreselleşmeyle birlikte "Dünya bundan sonra bir bütün olarak tarihin sonuna doğru ilerleyecek" şeklinde bir liberal ütopyanın yayıldığını kaydeden Kalın, Francis Fukuyama'nın "Tarihin Sonu" isimli kitabını yazdığında, Hegel'in devlet teorisinden ve tarih felsefesinden hareketle, insanlığın en iyi yönetim arayışının sona erdiğini ve tarihin sonuna doğru hızla ilerlendiğini iddia ettiğini hatırlattı.Geçen 20-30 yıllık tecrübenin, insanlığın en iyi yönetim modeli konusundaki arayışının bitmediğini, tersine farklı alanlarda devam ettiğini, çeşitlendiğini, bu konularda farklı görüşlerin daha farklı şekillerde dile getirilmeye başladığını açık şekilde ortaya koyduğunu belirten Kalın, şöyle devam etti:Büyük küreselleşme dalgasına karşı 1990'lı yılların sonlarından itibaren daha ulusalcı, daha korumacı, daha içe kapanan eğilimlerin öne çıktığına işaret eden Kalın, "Küreselleşme bir büyük dalga olarak üzerine geldiği zaman insanlar sağlam durabilmek için bir şeylere tutunma ihtiyacı hissetti. Özellikle Avrupa'da yükselişe geçen aşırı sağcılık, bu dönemin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bugün Avrupa siyasetini esir alan, daraltan, aşırı sağ perspektifler, yer yer ırkçı yer yer faşist yaklaşımlar, göçmen, yabancı, İslam, Müslüman karşıtı perspektifin Avrupa siyasetinde bu kadar güç kazanması ve ana akım siyasetin rengini ve istikametini belirler hale gelmesi, küreselleşmenin yarattığı bu dalganın etkilerinden bir tanesi. Bugün bu sadece bir Avrupa meselesi değil" değerlendirmesinde bulundu.Avrupa'da yükselen ırkçılığın ve aşırı sağcılığın, bütün insanlığı ilgilendiren bir mesele haline geldiğini söyleyen Kalın, "Bütün bunlara karşı biz, yeni bir dünya inşa etme teklifinde bulunuyoruz." dedi.'Yeni dünya düzeni aslında ne yeni ne dünya ne de düzendi'Voltaire'nin Kutsal Roma İmparatorluğu ile ilgili "Ne kutsaldı ne Roma'ydı ne de imparatorluktu" dediğini aktaran Kalın, "Yeni dünya düzeni de aslında ne yeni ne dünya ne de düzendi. Başka bir oyunun, başka bir kurgunun bir parçası olarak önümüze getirilmişti. Şimdi bunu sorgulamak, enine boyuna eleştiriye tabi tutmak, yapı çözümüne tabi tutarak yerine bir şey koymak bizim temel görevimiz, misyonumuz. Türkiye bugün artık bu iddiaya sahip olacak imkan ve kabiliyetlere kavuşmuş bir ülkedir" ifadelerini kullandı.Geçmişte "Yapamazsanız, yaptırmayız" diye önü kesilen ne kadar konu varsa Türkiye'nin bugün bunları aşmış, artık yeni bir yolculuğa çıkmış durumda olduğunu kaydeden Kalın, şöyle konuştu:Türkiye'nin hem sert hem yumuşak güç unsurlarını kullanarak akil güç olma mücadelesi verdiğini belirten Kalın, sözlerini şöyle tamamladı:

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ibrahim kalın, türkiye gençlik vakfı (tügva), siha, türkiye