https://sputniknews.com.tr/20221224/herson-bolgesi-yonetimi-hersonun-bombalanmasi-ukraynanin-igrenc-provokasyonudur-1064981533.html

Herson Bölgesi yönetimi: Herson’un bombalanması Ukrayna’nın igrenç provokasyonudur

Herson Bölgesi yönetimi: Herson’un bombalanması Ukrayna’nın igrenç provokasyonudur

Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun bugün Herson’a düzenlediği ve sivillerin arasında can kayıplarına yol açan bombardımanı ‘iğrenç... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T23:05+0300

2022-12-24T23:05+0300

2022-12-24T23:06+0300

herson

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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Herson Bölgesi Vali Vekili Saldo, Telegram kanalından Ukrayna birliklerinin saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.Saldo, “Bugün Ukrayna silahlı oluşumlarının militanları Herson'a, sivillerin arasında can kayıplarında yol açan terör bombardımanı düzenledi. Bu, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerini suçlamak amacıyla yapıldığı açık olan iğrenç bir provokasyondur” ifadelerini kullandı.Militanların sadece kurşuna dizmek ve işkence odalarına hapsetmek, insanları aşağılayıcı bir biçimde ayıklamakla kalmayıp, aynı zamanda zorla seferber ettiklerini ve Donbass’a ölüme gönderdiklerini, şimdi ise havan topu atışlarıyla da insanları öldürdüklerini vurgulayan Saldo, “Yerleşim bölgelerini bombalama emri veren Ukrayna’nın siyasi liderliği, sıradaki kanlı vahşetten sorumludur” vurgusunu yaptı.

herson

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