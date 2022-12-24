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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221224/herson-bolgesi-yonetimi-hersonun-bombalanmasi-ukraynanin-igrenc-provokasyonudur-1064981533.html
Herson Bölgesi yönetimi: Herson’un bombalanması Ukrayna’nın igrenç provokasyonudur
Herson Bölgesi yönetimi: Herson’un bombalanması Ukrayna’nın igrenç provokasyonudur
Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun bugün Herson’a düzenlediği ve sivillerin arasında can kayıplarına yol açan bombardımanı ‘iğrenç... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T23:05+0300
2022-12-24T23:06+0300
herson
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
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Herson Bölgesi Vali Vekili Saldo, Telegram kanalından Ukrayna birliklerinin saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.Saldo, “Bugün Ukrayna silahlı oluşumlarının militanları Herson'a, sivillerin arasında can kayıplarında yol açan terör bombardımanı düzenledi. Bu, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerini suçlamak amacıyla yapıldığı açık olan iğrenç bir provokasyondur” ifadelerini kullandı.Militanların sadece kurşuna dizmek ve işkence odalarına hapsetmek, insanları aşağılayıcı bir biçimde ayıklamakla kalmayıp, aynı zamanda zorla seferber ettiklerini ve Donbass’a ölüme gönderdiklerini, şimdi ise havan topu atışlarıyla da insanları öldürdüklerini vurgulayan Saldo, “Yerleşim bölgelerini bombalama emri veren Ukrayna’nın siyasi liderliği, sıradaki kanlı vahşetten sorumludur” vurgusunu yaptı.
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herson, ukrayna, ukrayna krizi

Herson Bölgesi yönetimi: Herson’un bombalanması Ukrayna’nın igrenç provokasyonudur

23:05 24.12.2022 (güncellendi: 23:06 24.12.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidinVladimir Saldo
Vladimir Saldo - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun bugün Herson’a düzenlediği ve sivillerin arasında can kayıplarına yol açan bombardımanı ‘iğrenç bir provokasyon’ olarak tanımladı.
Herson Bölgesi Vali Vekili Saldo, Telegram kanalından Ukrayna birliklerinin saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Saldo, “Bugün Ukrayna silahlı oluşumlarının militanları Herson'a, sivillerin arasında can kayıplarında yol açan terör bombardımanı düzenledi. Bu, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerini suçlamak amacıyla yapıldığı açık olan iğrenç bir provokasyondur” ifadelerini kullandı.
Militanların sadece kurşuna dizmek ve işkence odalarına hapsetmek, insanları aşağılayıcı bir biçimde ayıklamakla kalmayıp, aynı zamanda zorla seferber ettiklerini ve Donbass’a ölüme gönderdiklerini, şimdi ise havan topu atışlarıyla da insanları öldürdüklerini vurgulayan Saldo, “Yerleşim bölgelerini bombalama emri veren Ukrayna’nın siyasi liderliği, sıradaki kanlı vahşetten sorumludur” vurgusunu yaptı.
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