https://sputniknews.com.tr/20221224/goc-idaresi-baskanligi-bu-yil-119-bin-yabanci-sinir-disi-edildi-1064978869.html
Göç İdaresi Başkanlığı: Bu yıl 119 bin yabancı sınır dışı edildi
Göç İdaresi Başkanlığı: Bu yıl 119 bin yabancı sınır dışı edildi
Yurt genelinde 16-22 Aralık tarihlerinde 3 bin 928 yasadışı göçmenin yakalandığı, 4 bin 340 yasadışı göçmenin de sınır dışı edildiği bildirildi. Yılbaşından bu... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T22:12+0300
2022-12-24T22:12+0300
2022-12-24T22:18+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
göç idaresi başkanlığı
göçmen
yasadışı göçmenler
afganistan
pakistan
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 1381'i Afganistan, 101'i Pakistan, 2 bin 446'sı da diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 928 yasadışı göçmen yakalandı.Son bir haftada 4 bin 340 düzensiz göçmen sınır dışı edildiYasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 1618'i Afganistan, 109'u Pakistan ve 2 bin 613'ü diğer uyruklardan toplam 4 bin 340 yasadışı göçmen sınır dışı edildi.Yılbaşından bu yana ise 66 bin 534'ü Afganistan, 12 bin 385'i Pakistan ve 40 bin 898'i diğer uyruklardan 119 bin 817 yasadışı göçmen geri gönderildi.Bu yıl ülkeye 274 bin 311 göçmenin girişi engellendiSon bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı ise 4 bin 135 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 22 Aralık'a kadar ülkeye girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı da 274 bin 311 oldu.Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 759'u Afganistan, 3 bin 751'i Pakistan ve 10 bin 266'sı diğer uyruklardan olmak üzere 18 bin 776 yasadışı göçmen kalıyor.Ayrıca, terke davet kapsamında işlemleri devam eden yasadışı göçmen sayısı ise 5 bin 675 olarak kayıtlara geçti.
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içişleri bakanlığı, göç idaresi başkanlığı, göçmen, yasadışı göçmenler, afganistan, pakistan
içişleri bakanlığı, göç idaresi başkanlığı, göçmen, yasadışı göçmenler, afganistan, pakistan
Göç İdaresi Başkanlığı: Bu yıl 119 bin yabancı sınır dışı edildi
22:12 24.12.2022 (güncellendi: 22:18 24.12.2022) Abone ol
Yurt genelinde 16-22 Aralık tarihlerinde 3 bin 928 yasadışı göçmenin yakalandığı, 4 bin 340 yasadışı göçmenin de sınır dışı edildiği bildirildi. Yılbaşından bu yana ise 119 bin 817 yasadışı göçmen geri gönderildi.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 1381'i Afganistan, 101'i Pakistan, 2 bin 446'sı da diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 928 yasadışı göçmen yakalandı.
Son bir haftada 4 bin 340 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 1618'i Afganistan, 109'u Pakistan ve 2 bin 613'ü diğer uyruklardan toplam 4 bin 340 yasadışı göçmen sınır dışı edildi.
Yılbaşından bu yana ise 66 bin 534'ü Afganistan, 12 bin 385'i Pakistan ve 40 bin 898'i diğer uyruklardan 119 bin 817 yasadışı göçmen geri gönderildi.
Bu yıl ülkeye 274 bin 311 göçmenin girişi engellendi
Son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı ise 4 bin 135 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 22 Aralık'a kadar ülkeye girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı da 274 bin 311 oldu.
Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 759'u Afganistan, 3 bin 751'i Pakistan ve 10 bin 266'sı diğer uyruklardan olmak üzere 18 bin 776 yasadışı göçmen kalıyor.
Ayrıca, terke davet kapsamında işlemleri devam eden yasadışı göçmen sayısı ise 5 bin 675 olarak kayıtlara geçti.