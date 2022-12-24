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GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
ABD ve Batı medyasında yer verilmeyen gerçeklerin anlatıldığı ve doğru bilinen yanlışların ele alındığı Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi, her Cumartesi günü dinleyicileriyle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221224/geldiler-gorduler-oldurduler-abdnin-bitmeyen-savasi-1064966289.html
Geldiler, gördüler, öldürdüler: ABD'nin bitmeyen savaşı
Geldiler, gördüler, öldürdüler: ABD'nin bitmeyen savaşı
ABD, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya çapında askeri ve siyasi operasyonlarına devam etti. ABD'nin aralıksız sürdürdüğü savaş iklimi ve askeri operasyon... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T15:08+0300
2022-12-24T15:08+0300
gerçeğin yörüngesi
radyo
abd
askeri operasyon
bombardıman
işgal
katliam
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Geldiler, gördüler, öldürdüler: ABD'nin bitmeyen savaşı
Geldiler, gördüler, öldürdüler: ABD'nin bitmeyen savaşı
Kore, Guatemala, Endonezya, Küba, Vietnam, Laos, Kongo, Dominik, Peru, Nikaragua, El Salvador, Paraguay, Brezilya, Arjantin, Bolivya, Şili, Kamboçya, Lübnan, Grenada, İran, Libya, Suriye, Ukrayna, Tayvan ve daha fazlası... Gerçeğin Yörüngesi'nde bu hafta, ABD'nin askeri müdahalede bulunduğu, darbeler ve siyasi operasyonlar organize ettiği ve sivil katliamları gerçekleştirdiği ülkeleri konuştuk.
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Erkin Öncan
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radyo, abd, askeri operasyon, bombardıman, işgal, katliam, аудио
radyo, abd, askeri operasyon, bombardıman, işgal, katliam, аудио

Geldiler, gördüler, öldürdüler: ABD'nin bitmeyen savaşı

15:08 24.12.2022
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Geldiler, gördüler, öldürdüler: ABD'nin bitmeyen savaşı
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Erkin Öncan - Sputnik Türkiye
Erkin Öncan
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ABD, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya çapında askeri ve siyasi operasyonlarına devam etti. ABD'nin aralıksız sürdürdüğü savaş iklimi ve askeri operasyon düzenlediği ülkeler, Gerçeğin Yörüngesi'nde anlatıldı.
Kore, Guatemala, Endonezya, Küba, Vietnam, Laos, Kongo, Dominik, Peru, Nikaragua, El Salvador, Paraguay, Brezilya, Arjantin, Bolivya, Şili, Kamboçya, Lübnan, Grenada, İran, Libya, Suriye, Ukrayna, Tayvan ve daha fazlası...
Gerçeğin Yörüngesi'nde bu hafta, ABD'nin askeri müdahalede bulunduğu, darbeler ve siyasi operasyonlar organize ettiği ve sivil katliamları gerçekleştirdiği ülkeleri konuştuk.
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