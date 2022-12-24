https://sputniknews.com.tr/20221224/geldiler-gorduler-oldurduler-abdnin-bitmeyen-savasi-1064966289.html

Geldiler, gördüler, öldürdüler: ABD'nin bitmeyen savaşı

Geldiler, gördüler, öldürdüler: ABD'nin bitmeyen savaşı

ABD, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya çapında askeri ve siyasi operasyonlarına devam etti. ABD'nin aralıksız sürdürdüğü savaş iklimi ve askeri operasyon... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T15:08+0300

2022-12-24T15:08+0300

2022-12-24T15:08+0300

gerçeğin yörüngesi

radyo

abd

askeri operasyon

bombardıman

işgal

katliam

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Geldiler, gördüler, öldürdüler: ABD'nin bitmeyen savaşı Geldiler, gördüler, öldürdüler: ABD'nin bitmeyen savaşı

Kore, Guatemala, Endonezya, Küba, Vietnam, Laos, Kongo, Dominik, Peru, Nikaragua, El Salvador, Paraguay, Brezilya, Arjantin, Bolivya, Şili, Kamboçya, Lübnan, Grenada, İran, Libya, Suriye, Ukrayna, Tayvan ve daha fazlası... Gerçeğin Yörüngesi'nde bu hafta, ABD'nin askeri müdahalede bulunduğu, darbeler ve siyasi operasyonlar organize ettiği ve sivil katliamları gerçekleştirdiği ülkeleri konuştuk.

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2022

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radyo, abd, askeri operasyon, bombardıman, işgal, katliam, аудио