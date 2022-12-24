https://sputniknews.com.tr/20221224/geldiler-gorduler-oldurduler-abdnin-bitmeyen-savasi-1064966289.html
Geldiler, gördüler, öldürdüler: ABD'nin bitmeyen savaşı
Geldiler, gördüler, öldürdüler: ABD'nin bitmeyen savaşı
ABD, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya çapında askeri ve siyasi operasyonlarına devam etti. ABD'nin aralıksız sürdürdüğü savaş iklimi ve askeri operasyon... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T15:08+0300
2022-12-24T15:08+0300
2022-12-24T15:08+0300
gerçeğin yörüngesi
radyo
abd
askeri operasyon
bombardıman
işgal
katliam
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Geldiler, gördüler, öldürdüler: ABD'nin bitmeyen savaşı
Geldiler, gördüler, öldürdüler: ABD'nin bitmeyen savaşı
Kore, Guatemala, Endonezya, Küba, Vietnam, Laos, Kongo, Dominik, Peru, Nikaragua, El Salvador, Paraguay, Brezilya, Arjantin, Bolivya, Şili, Kamboçya, Lübnan, Grenada, İran, Libya, Suriye, Ukrayna, Tayvan ve daha fazlası... Gerçeğin Yörüngesi'nde bu hafta, ABD'nin askeri müdahalede bulunduğu, darbeler ve siyasi operasyonlar organize ettiği ve sivil katliamları gerçekleştirdiği ülkeleri konuştuk.
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radyo, abd, askeri operasyon, bombardıman, işgal, katliam, аудио
radyo, abd, askeri operasyon, bombardıman, işgal, katliam, аудио
Geldiler, gördüler, öldürdüler: ABD'nin bitmeyen savaşı
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ABD, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya çapında askeri ve siyasi operasyonlarına devam etti. ABD'nin aralıksız sürdürdüğü savaş iklimi ve askeri operasyon düzenlediği ülkeler, Gerçeğin Yörüngesi'nde anlatıldı.
Kore, Guatemala, Endonezya, Küba, Vietnam, Laos, Kongo, Dominik, Peru, Nikaragua, El Salvador, Paraguay, Brezilya, Arjantin, Bolivya, Şili, Kamboçya, Lübnan, Grenada, İran, Libya, Suriye, Ukrayna, Tayvan ve daha fazlası...
Gerçeğin Yörüngesi'nde bu hafta, ABD'nin askeri müdahalede bulunduğu, darbeler ve siyasi operasyonlar organize ettiği ve sivil katliamları gerçekleştirdiği ülkeleri konuştuk.