https://sputniknews.com.tr/20221224/emine-erdogan-galataportta-olgunlasma-enstitulerinin-markasi-bohca-magazasinin-acilisini-yapti--1064972506.html

Emine Erdoğan Galataport’ta olgunlaşma enstitülerinin markası 'Bohça' mağazasının açılışını yaptı

Emine Erdoğan Galataport’ta olgunlaşma enstitülerinin markası 'Bohça' mağazasının açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesindeki olgunlaşma enstitülerinin ortak... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T17:14+0300

2022-12-24T17:14+0300

2022-12-24T17:19+0300

türkiye

emine erdoğan

mağaza

açılış

galataport

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Galataport’ta bulunan geleneksel Türk el sanatlarıyla hazırlanan ürünlerin satışa sunulduğu mağazanın açılışını yaptı.Açılışta, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Fatma Nebahat Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un eşi Eymen Muş, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ile Dilek Hanif, Canan Yaka, Zehra Işık ve Suzan Toplusoy gibi moda ve tasarım dünyasından ünlü isimler yer aldı.Emine Erdoğan, davetlilerle kurdele keserek Galataport Paket Postanesi bölümünde yer alan Bohça mağazasının ikinci şubesinin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, bu sırada "Galataport Bohça mağazamız İstanbul'umuza, Türkiye'mize hayırlı olsun. Allah sayılarımızı arttırsın inşallah." ifadelerini kullandı.Açılışı yapılan Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde hayata geçirilen Bohça mağazasını gezen Erdoğan, el dokuması ipek ile pamuk karışımı kumaşlarla hazırlanan ve geleneksel el sanatlarıyla bezenen kıyafetleri inceledi.'İnşallah burayı bir marka haline getiririz'Emine Erdoğan, mağazadaki Maraş işi, Türk işi, Antep işi, blonya iğnesi, dantel angles, hesap işi, tel kırma, tel sarma, sim sarma gibi geleneksel el sanatları teknikleriyle hazırlanan çeyizlik ve ev dekorasyon ürünlerinin yapım teknikleriyle ilgili usta öğreticilerden bilgi aldı.Erdoğan, Mardin telkari, Trabzon kazaziye, kıl testere ve iğne oyası teknikleriyle hazırlanan takıları ve tel kırma tekniğiyle tasarlanan ürünleri de özenle inceledi.Emine Erdoğan, ünlü tasarımcıların da yer aldığı davetlilerle ürünleri incelediği sırada, Bohça mağazasının uluslararası bir marka haline getirilmesi temennisinde bulunarak, bu konuda tasarımcılardan destek istedi.Mağaza gezisinin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Fatma Nebahat Özer, Beyoğlu Refia Övünç Olgunlaşma Enstitüsünün koleksiyonunda yer alan Osmanlı dönemi gümüş tel kırma işlemeli örtüyü Emine Erdoğan'a takdim etti.Erdoğan, açılışa katılan davetliler ve Bohça markasının kıyafetlerini üzerinde taşıyan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.Emine Erdoğan'a olgunlaşma enstitülerini temsilen yaka iğnesi hediye edildiAçılışta, Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Gastronomi Bölümü öğretmenleri ve usta öğreticilerinin hazırladığı yiyecekler davetlilere ikram edildi. Emine Erdoğan da usta öğreticilerden hazırladıkları yiyeceklere ilişkin bilgi aldı, bölümün öğrencileriyle fotoğraf çektirdi."Türk iğnesinin mucizesi" olarak hafızalarda yer edinen olgunlaşma enstitülerini temsilen düğme üzerine iğne ve ipliğin yer aldığı gümüş yaka iğnesi Emine Erdoğan'a hediye edildi. Erdoğan da davetlilerle ikramların tadına baktı.Emine Erdoğan, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Osmanlı'da memurların ilk defa çikolata tüketerek kutularını kayıt altına aldıkları tarih olan 1780'den esinlenilerek marka haline getirilmesi hedeflenen 'Çukulat 1780' adlı çikolata hakkında yetkililerden bilgi aldı.Çikolatanın paketlenmesi için enstitünün projelerinde kullandığı atık kumaşlardan hazırlanan el yapımı özel çanta formundaki kılıf da tasarımcılardan tam not aldı.

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emine erdoğan, mağaza, açılış, galataport