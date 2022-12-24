https://sputniknews.com.tr/20221224/donetskte-yaralanan-eski-roscosmos-baskani-rogozin-moskova-bolgesindeki-bir-hastaneye-getirildi-1064974798.html
Donetsk'te yaralanan eski Roscosmos Başkanı Rogozin, Moskova Bölgesi’ndeki bir hastaneye götürüldü
Donetsk'te yaralanan eski Roscosmos Başkanı Rogozin, Moskova Bölgesi’ndeki bir hastaneye götürüldü
Ukrayna ordusunun Donetsk’e düzenlediği bombardımanda sırtından yaralanan eski Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in Moskova Bölgesi’ndeki bir hastaneye... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T19:12+0300
2022-12-24T19:12+0300
2022-12-24T19:29+0300
ukrayna krizi
dmitriy rogozin
ukrayna
donetsk
yaralı
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) eski başkanı Dmitriy Rogozin’in yardımcısı Dmitriy Strugovets, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk kentinde bir oteli bombaladığı sırada yaralanan Rogozin’in Moskova Bölgesi’ndeki bir hastaneye getirildiğini ve birkaç gün içinde ameliyat edileceğini belirtti.“Donetsk'teki bombardıman sırasında yaralanan Dmitriy Rogozin ve diğer iki askeri danışman, Moskova bölgesinde yer alan hastanelere ulaştırıldı” diyen Strugovets, Rogozin’in sırtına saplanan şarapnel parçasını çıkarılması için birkaç gün içinde ameliyat edileceği bilgisini verdi.Strugovets ayrıca ameliyattan önce bombardımanda hayatını kaybeden yardımcısı Mihail Bridasov’un cenazesine katılmayı planladığını da sözlerine ekledi.Bombardımanda yaralanan ve durumu ağır olan iki askeri danışmanın Donetsk’teki hastanede tedavi altına alındığı, diğer bir yaralının ise Rostov-na-Donu kentinde bir hastaneye nakledildiği öğrenildi.Rogozin, ekibindeki diğer askeri danışmanlarla birlikte kaldığı otelde bir çalışma toplantısı yaptığı sırada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bombardımanı sonucu sırtından yaralanmıştı.
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dmitriy rogozin, ukrayna, donetsk, yaralı
dmitriy rogozin, ukrayna, donetsk, yaralı
Donetsk'te yaralanan eski Roscosmos Başkanı Rogozin, Moskova Bölgesi’ndeki bir hastaneye götürüldü
19:12 24.12.2022 (güncellendi: 19:29 24.12.2022) Abone ol
Ukrayna ordusunun Donetsk’e düzenlediği bombardımanda sırtından yaralanan eski Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in Moskova Bölgesi’ndeki bir hastaneye götürüldüğü bildirildi.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) eski başkanı Dmitriy Rogozin’in yardımcısı Dmitriy Strugovets, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk kentinde bir oteli bombaladığı sırada yaralanan Rogozin’in Moskova Bölgesi’ndeki bir hastaneye getirildiğini ve birkaç gün içinde ameliyat edileceğini belirtti.
“Donetsk'teki bombardıman sırasında yaralanan Dmitriy Rogozin ve diğer iki askeri danışman, Moskova bölgesinde yer alan hastanelere ulaştırıldı” diyen Strugovets, Rogozin’in sırtına saplanan şarapnel parçasını çıkarılması için birkaç gün içinde ameliyat edileceği bilgisini verdi.
Strugovets ayrıca ameliyattan önce bombardımanda hayatını kaybeden yardımcısı Mihail Bridasov’un cenazesine katılmayı planladığını da sözlerine ekledi.
Bombardımanda yaralanan ve durumu ağır olan iki askeri danışmanın Donetsk’teki hastanede tedavi altına alındığı, diğer bir yaralının ise Rostov-na-Donu kentinde bir hastaneye nakledildiği öğrenildi.
Rogozin, ekibindeki diğer askeri danışmanlarla birlikte kaldığı otelde bir çalışma toplantısı yaptığı sırada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bombardımanı sonucu sırtından yaralanmıştı.