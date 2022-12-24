https://sputniknews.com.tr/20221224/donetskte-yaralanan-eski-roscosmos-baskani-rogozin-moskova-bolgesindeki-bir-hastaneye-getirildi-1064974798.html

Donetsk'te yaralanan eski Roscosmos Başkanı Rogozin, Moskova Bölgesi’ndeki bir hastaneye götürüldü

Donetsk'te yaralanan eski Roscosmos Başkanı Rogozin, Moskova Bölgesi’ndeki bir hastaneye götürüldü

Ukrayna ordusunun Donetsk’e düzenlediği bombardımanda sırtından yaralanan eski Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in Moskova Bölgesi’ndeki bir hastaneye... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T19:12+0300

2022-12-24T19:12+0300

2022-12-24T19:29+0300

ukrayna krizi

dmitriy rogozin

ukrayna

donetsk

yaralı

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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) eski başkanı Dmitriy Rogozin’in yardımcısı Dmitriy Strugovets, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk kentinde bir oteli bombaladığı sırada yaralanan Rogozin’in Moskova Bölgesi’ndeki bir hastaneye getirildiğini ve birkaç gün içinde ameliyat edileceğini belirtti.“Donetsk'teki bombardıman sırasında yaralanan Dmitriy Rogozin ve diğer iki askeri danışman, Moskova bölgesinde yer alan hastanelere ulaştırıldı” diyen Strugovets, Rogozin’in sırtına saplanan şarapnel parçasını çıkarılması için birkaç gün içinde ameliyat edileceği bilgisini verdi.Strugovets ayrıca ameliyattan önce bombardımanda hayatını kaybeden yardımcısı Mihail Bridasov’un cenazesine katılmayı planladığını da sözlerine ekledi.Bombardımanda yaralanan ve durumu ağır olan iki askeri danışmanın Donetsk’teki hastanede tedavi altına alındığı, diğer bir yaralının ise Rostov-na-Donu kentinde bir hastaneye nakledildiği öğrenildi.Rogozin, ekibindeki diğer askeri danışmanlarla birlikte kaldığı otelde bir çalışma toplantısı yaptığı sırada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bombardımanı sonucu sırtından yaralanmıştı.

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