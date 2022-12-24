https://sputniknews.com.tr/20221224/cumhurbaskani-erdogan-gectigimiz-20-yilda-asirlik-demokrasi-ve-kalkinma-adimlarina-imza-attik-1064964940.html

Erdoğan: Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak

Erdoğan: Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak." açıklamasında bulundu. 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T14:12+0300

2022-12-24T14:12+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

karadeniz

gaz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.Erdoğan, ''Erzurum, Malazgirt'ten de önce Pasinler Zaferi ile Anadolu'yu ebedi yurdumuz haline getiren yolu açılmıştır. Erzurum'u Karadeniz'e bağlanıyoruz ve Erzurum'u Karadeniz'den dünyaya açılıyoruz'' açıklamasında bulundu. Yeni müjdeleri vereceğini ifade eden Erdoğan, ''Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz, pazartesi bununla ilgili yeni müjdeleri paylaşacağız'' dedi.Erdoğan, "Erzurum, Malazgirt'ten de önce Pasinler Zaferi ile Anadolu'yu ebedi yurdumuz haline getiren yolu açılmıştır'' açıklamasında bulundu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Bizde yalan yok bizde hakikat var. Geçtiğimiz 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarına imza attık.Eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizin tüm şehirleriyle birlikte Erzurum'un da altyapı eksikliklerini giderdik."

karadeniz

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