https://sputniknews.com.tr/20221224/chpli-oztrak-bu-asgari-ucret-uc-ay-bile-dayanmaz-aclik-sinirinin-altina-duser-1064953672.html

CHP’li Öztrak: Bu asgari ücret üç ay bile dayanmaz, açlık sınırının altına düşer

CHP’li Öztrak: Bu asgari ücret üç ay bile dayanmaz, açlık sınırının altına düşer

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 8.506 lira olarak açıklanan asgari ücret tutarına tepki gösterdi. Öztrak, "Geçen yıl asgari ücretle 338 kilo toz şeker alınabiliyordu... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T02:49+0300

2022-12-24T02:49+0300

2022-12-24T02:49+0300

ekonomi

faik öztrak

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

asgari ücret

recep tayyip erdoğan

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 92 yıl önce Menemen'de şehit edilen Asteğmen Kubilay'ı andı.Ekonomiye eleştirilerde bulunan Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl eylül ayında, "Faiz sebep, enflasyon netice" dediğini anımsattı. Bu anlayışla yönetilen ülkede paranın "pul olduğu"nu ve "enflasyonun hortladığı"nı savunan Öztrak, "2021 yılının son üç ayında tabela faizini 5 puan indirerek, yüzde 19’dan, yüzde 14'e çekti. Faiz indirimlerine başladıkları gün, dolar kuru 8 lira 65 kuruştu 20 Aralık 2021 gecesinde 18 lira 33 kuruşları gördü. Sadece üç ayda yüzde 53 devalüasyona sebep oldu" ifadesini kullandı.Öztrak, şöyle devam etti:"Güya faiz inecek, Türk lirası değer kaybedecek, ihracat şahlanacak, cari fazla verilecek, döviz rezervleri dolup taşacak, ardından Türk lirası değerlenecek enflasyon da gerileyecekti. Bu safsataları yürürlüğe koydukları 2021 Eylül ayında 12 aylık dış ticaret açığı 44 milyar dolardı. Bugün dış ticaret açığı 107 milyar dolar. Dış ticaret açığı, son 10 yılın zirvesinde. 12 aylık cari açık 12.5 milyar dolardı, bugün 43.5 milyar dolar. 'Fazla verecek' dedikleri cari açığı 3,5 katına çıkardılar. 2022 biterken kasa 43 milyar dolar açık veriyor. Peki ya enflasyon ya hayat pahalılığı? Bu saçma sapan kararları uygulamaya başladıklarında yüzde 19 olan tüketici enflasyonu bugün yüzde 84. Yüzde 45 olan üretici enflasyonu bugün yüzde 136. Yüzde 29 olan gıda enflasyonu bugün yüzde 103.Verdikleri bütün sözler boş çıktı. Hiçbirini tutmadılar. Millete 11 yıldır 2023 masalları anlatıp vadettiklerinin yarısına bile ulaşamayan daha geçen yıl verdiği sözlerin bile hiçbirini tutamayan, bu hükümetin başı ve şürekası sahte başarı hikayeleri anlatıp milleti kandırabileceklerini sanıyorlar. Millet sizin ne yaptığınızı gördü, cüzdanını, tenceresini nasıl boşalttığınızı yaşadı, notunuzu verdi tasdiknamenizi elinize tutuşturmak için sandığa gün sayıyor."200 liralık banknotun 2009'un ocak ayında tedavüle girdiğini hatırlatan ve parayı gösteren Öztrak, "Ekonomiyi yönetemeyen beceriksizler bugün bu paranın satın alma gücünü 29 liraya düşürdü. Enflasyon canavarı, bu banknotun 171 lirasını yedi bitirdi. Sene biterken çıkmışlar, 'Enflasyonun boynunu kırdık' diyerek milletle eğleniyorlar. Milletimiz sizin kimin neyin boynunu kırdığınızı, kimlerin boynunu büktüğünüzü gayet iyi biliyor" dedi.- Yeni asgari ücret"İşçinin alın teri ve emeğini gasbeden, refahtan pay vermeyen bir hükümetin iş başında olduğunu" ileri süren Öztrak, yeni asgari ücretin dün açıklandığını anımsattı.Masada işçi temsilcisinin olmamasını eleştiren Faik Öztrak, "Mevzuata göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı kararları, Komisyon Başkanı açıklar. İşvereni, emekçisi dahil, 85 milyonu kucaklaması gereken bir Cumhurbaşkanının, emekçilerin temsilcisinin oturmadığı bu masada ne işi var? Ayıptır, yazıktır" diye konuştu.Öztrak, şunları kaydetti:'Hukuku katlederek, seçim öncesi İstanbul'a, İstanbul'un rantına çökmeye çalışıyorlar'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararı eleştiren Öztrak, "İstanbul'u kaybedenin, Türkiye'yi de kaybedeceğini bilenlerin koltuklarını kaybetme korkusu ayyuka çıkmış. Hukuku katlederek, seçim öncesi İstanbul'a, İstanbul'un rantına çökmeye çalışıyorlar" görüşünü savundu.Öztrak, şöyle devam etti:"Bunun için, istinaf mahkemelerine alenen talimat vermekte, YSK Başkanı eliyle suyu bulandırmakta, görevi ile ilgili bir suçlama olmadığı halde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı görevden almakla tehdit etmekte, saçma sapan dosyaları savcılığa servis etmekte, yeni kumpaslar tezgahlamakta bir sakınca görmüyorlar. Koltuğu kaybetmekten korkuyorlar. Korktukça ceberutlaşıyorlar, yiyemeyecekleri lokmalara saldırıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, İstanbulluların ve milletimizin iradesi, saray için büyük lokmadır. Emin olsunlar boğazlarında kalır. Vakti saati geldiğinde ayarı bozulmamış adalet terazisinde tartılırlar bu yaptıklarının hesabını verirler.Çok şükür, sarayın kurduğu bu kumpas daha şimdiden hangi partiden olursa olsun tüm vicdanlı yüreklerde mahkum olmuştur. Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu görevinin başındadır. 16 milyon İstanbulluya hizmete devam edecektir. Biz yılmadan adaleti korumaya, hakkı korumaya, halkı korumaya devam edeceğiz."- Soruları yanıtladıAçıklamalarının ardından soruları yanıtlayan CHP Sözcüsü Öztrak, partisinin AK Parti ve MHP tarafından verilen anayasa değişikliği önerisine karşı tutumunun ne olacağının sorulması üzerine, "Anayasa ciddi iştir. Tabii ki incelemeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesine atanan müfettişlerden birinin, daha önce AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunun ortaya çıktığı belirtilerek, değerlendirilmesi sorulan Öztrak, "Kumpas, açık seçik ortada. Bu yorum gerektirmeyen bir husus. Öyle anlaşılıyor ki, aramış taramışlar, bu soruşturmayı yapacak müfettişi bulmuşlar" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221222/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-yeni-asgari-ucretin-isverene-maliyeti-11-bin-759-lira-oldu-1064890562.html

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faik öztrak, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), asgari ücret, recep tayyip erdoğan