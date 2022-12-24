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CHP'den 'ücretsiz yemek' açıklaması: Teşekkürler Kılıçdaroğlu
CHP'den 'ücretsiz yemek' açıklaması: Teşekkürler Kılıçdaroğlu
CHP, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in "Anaokullarında ücretsiz yemek dağıtılacak" açıklamasına ilişkin olarak, "İktidarımıza 6 ay kala halkımızın bir... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz yemek uygulaması hakkında açıklama yaptı.CHP'nin, resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iktidarımıza 6 ay kala halkımızın bir sorununa daha çözüm sağladı! Kesin çözüme ise 6 ay kaldı. Teşekkürler Kılıçdaroğlu!"Açıklamanın devamında Kılıçdaroğlu'nun, 21 Aralık'taki, "Ülkemin tüm çocukları mutlu olmayı hak ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle çocuklarımız için gece gündüz çalışan belediye başkanlarımız var. İktidara geldiğimizde Beslenme Saati tüm okullarda uygulanacak. Devlet, çocuklarının hep yanında olacak" paylaşımı da hatırlatıldı.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, meb, ücretsiz
chp, kemal kılıçdaroğlu, meb, ücretsiz

CHP'den 'ücretsiz yemek' açıklaması: Teşekkürler Kılıçdaroğlu

01:39 24.12.2022
© DHAyemek, paketlenmiş sandviç
yemek, paketlenmiş sandviç - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© DHA
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CHP, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in "Anaokullarında ücretsiz yemek dağıtılacak" açıklamasına ilişkin olarak, "İktidarımıza 6 ay kala halkımızın bir sorununa daha çözüm sağladı! Teşekkürler Kılıçdaroğlu" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz yemek uygulaması hakkında açıklama yaptı.
CHP'nin, resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iktidarımıza 6 ay kala halkımızın bir sorununa daha çözüm sağladı! Kesin çözüme ise 6 ay kaldı. Teşekkürler Kılıçdaroğlu!"

Açıklamanın devamında Kılıçdaroğlu'nun, 21 Aralık'taki, "Ülkemin tüm çocukları mutlu olmayı hak ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle çocuklarımız için gece gündüz çalışan belediye başkanlarımız var. İktidara geldiğimizde Beslenme Saati tüm okullarda uygulanacak. Devlet, çocuklarının hep yanında olacak" paylaşımı da hatırlatıldı.
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