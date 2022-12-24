https://sputniknews.com.tr/20221224/chpden-ucretsiz-yemek-aciklamasi-tesekkurler-kilicdaroglu-1064952727.html

CHP'den 'ücretsiz yemek' açıklaması: Teşekkürler Kılıçdaroğlu

CHP'den 'ücretsiz yemek' açıklaması: Teşekkürler Kılıçdaroğlu

CHP, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in "Anaokullarında ücretsiz yemek dağıtılacak" açıklamasına ilişkin olarak, "İktidarımıza 6 ay kala halkımızın bir... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T01:39+0300

2022-12-24T01:39+0300

2022-12-24T01:39+0300

chp

kemal kılıçdaroğlu

meb

ücretsiz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/19/1053125293_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_5e23cfeac5cbdfecf0e9df4bf15a8c77.jpg

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz yemek uygulaması hakkında açıklama yaptı.CHP'nin, resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iktidarımıza 6 ay kala halkımızın bir sorununa daha çözüm sağladı! Kesin çözüme ise 6 ay kaldı. Teşekkürler Kılıçdaroğlu!"Açıklamanın devamında Kılıçdaroğlu'nun, 21 Aralık'taki, "Ülkemin tüm çocukları mutlu olmayı hak ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle çocuklarımız için gece gündüz çalışan belediye başkanlarımız var. İktidara geldiğimizde Beslenme Saati tüm okullarda uygulanacak. Devlet, çocuklarının hep yanında olacak" paylaşımı da hatırlatıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, kemal kılıçdaroğlu, meb, ücretsiz