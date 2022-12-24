https://sputniknews.com.tr/20221224/bozdag-degisiklik-400-ve-uzeri-bir-oyla-kabul-edildigi-zaman-halk-oylamasina-gitmeyecegiz-1064972161.html
Bozdağ: Değişiklik, 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz
Bozdağ: Değişiklik, 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü teklifiyle ilgili, "Çok net söylüyoruz, değişiklik 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T17:04+0300
2022-12-24T17:04+0300
2022-12-24T17:08+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/03/1061914941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d3bab4c2bd7468eb2a1c399745290d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/03/1061914941_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e85a02570dab84f28ebd8580b33de12b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bekir bozdağ
Bozdağ: Değişiklik, 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz
17:04 24.12.2022 (güncellendi: 17:08 24.12.2022) Abone ol
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü teklifiyle ilgili, "Çok net söylüyoruz, değişiklik 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz." dedi.