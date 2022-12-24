Bozdağ: Değişiklik, 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz

© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - SAMET DOĞRU- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, © İHA / ABDULLAH ÇİBİR - SAMET DOĞRU-

Abone ol

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü teklifiyle ilgili, "Çok net söylüyoruz, değişiklik 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz." dedi.