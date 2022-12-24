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Bozdağ: Değişiklik, 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz
Bozdağ: Değişiklik, 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü teklifiyle ilgili, "Çok net söylüyoruz, değişiklik 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
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bekir bozdağ
bekir bozdağ

Bozdağ: Değişiklik, 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz

17:04 24.12.2022 (güncellendi: 17:08 24.12.2022)
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - SAMET DOĞRU-Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - SAMET DOĞRU-
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü teklifiyle ilgili, "Çok net söylüyoruz, değişiklik 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz." dedi.
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