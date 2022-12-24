https://sputniknews.com.tr/20221224/borcunu-odememek-icin-olu-taklidi-yaparak-kefene-girdi-1064974719.html
Borcunu ödememek için ölü taklidi yaparak kefene girdi
Borcunu ödememek için ölü taklidi yaparak kefene girdi
Endonezya'da bir kadın borcunu ödememek için sahteciliği abarttı. Trafik kazasında ölmüş gibi davranan kadın sosyal medyada kefene girdiği görüntüleri... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T19:13+0300
2022-12-24T19:13+0300
2022-12-24T19:13+0300
yaşam
kefen
borç
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Kızının sosyal medya hesabından kendi ölümünü ilan eden kadın, kefen giyip fotoğrafını paylaştı.Basına yansıyan haberlere göre Kuzey Sumatra eyaletinde yaşayan kadın, borcunu 20 Kasım'a kadar geri ödeyeceğine söz vermişti, ancak son tarih gelip çattığında parayı 6 Aralık'a kadar geri vereceğini söyleyerek uzatma istedi.Bu tarihten kısa bir süre sonra, borcu hala ödenmemişken, kadın kızının Facebook sayfasına bir kazada öldüğünü söyleyen bir yazı yazdı.Gönderide kadının evinin yakınındaki bir köprüde meydana gelen kazada öldüğünü ve cenazesinin Endonezya'nın bir eyaleti olan Aceh'e gömüleceğini söyledi.Kızının Facebook sayfasındaki resimlerde, bir kefene sarılmış "ceset" ve bir televizyonda yayınlanmış bir haberde çekilmiş gibi görünen bir hastane arabasında tekerlekli bir ceset torbasının fotoğrafının bulunduğu kareler yer aldı.Adı açıklanmayan "ölü" kadının kızı daha sonra gerçeği itiraf etti.
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kefen, borç
Borcunu ödememek için ölü taklidi yaparak kefene girdi
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Endonezya'da bir kadın borcunu ödememek için sahteciliği abarttı. Trafik kazasında ölmüş gibi davranan kadın sosyal medyada kefene girdiği görüntüleri paylaştı.
Kızının sosyal medya hesabından kendi ölümünü ilan eden kadın, kefen giyip fotoğrafını paylaştı.
Basına yansıyan haberlere göre Kuzey Sumatra eyaletinde yaşayan kadın, borcunu 20 Kasım'a kadar geri ödeyeceğine söz vermişti, ancak son tarih gelip çattığında parayı 6 Aralık'a kadar geri vereceğini söyleyerek uzatma istedi.
Bu tarihten kısa bir süre sonra, borcu hala ödenmemişken, kadın kızının Facebook sayfasına bir kazada öldüğünü söyleyen bir yazı yazdı.
Gönderide kadının evinin yakınındaki bir köprüde meydana gelen kazada öldüğünü ve cenazesinin Endonezya'nın bir eyaleti olan Aceh'e gömüleceğini söyledi.
Kızının Facebook sayfasındaki resimlerde, bir kefene sarılmış "ceset" ve bir televizyonda yayınlanmış bir haberde çekilmiş gibi görünen bir hastane arabasında tekerlekli bir ceset torbasının fotoğrafının bulunduğu kareler yer aldı.
Adı açıklanmayan "ölü" kadının kızı daha sonra gerçeği itiraf etti.