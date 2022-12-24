https://sputniknews.com.tr/20221224/bazi-bakanlik-ve-kurumlara-42-kadro-ihdas-edildi-1064957280.html

Bazı bakanlık ve kurumlara 42 kadro ihdas edildi

Bazı bakanlık ve kurumlara 42 kadro ihdas edildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 42 kadro ihdası gerçekleştirildi. 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T04:27+0300

2022-12-24T04:27+0300

2022-12-24T04:27+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

resmi gazete

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

karar

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

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"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatına 18 kuruluş müdürü ve 9 kuruluş müdür yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatına 4 daire başkanı ile 4 şube müdürü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın merkez teşkilatına 2 başkan yardımcısı ile Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatına 5 daire başkanı kadrosu ihdas edildi.

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, resmi gazete, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, karar, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı