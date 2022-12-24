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https://sputniknews.com.tr/20221224/bazi-bakanlik-ve-kurumlara-42-kadro-ihdas-edildi-1064957280.html
Bazı bakanlık ve kurumlara 42 kadro ihdas edildi
Bazı bakanlık ve kurumlara 42 kadro ihdas edildi
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 42 kadro ihdası gerçekleştirildi. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T04:27+0300
2022-12-24T04:27+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
resmi gazete
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
karar
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
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"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatına 18 kuruluş müdürü ve 9 kuruluş müdür yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatına 4 daire başkanı ile 4 şube müdürü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın merkez teşkilatına 2 başkan yardımcısı ile Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatına 5 daire başkanı kadrosu ihdas edildi.
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recep tayyip erdoğan, resmi gazete, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, karar, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
recep tayyip erdoğan, resmi gazete, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, karar, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

Bazı bakanlık ve kurumlara 42 kadro ihdas edildi

04:27 24.12.2022
© AAResmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 42 kadro ihdası gerçekleştirildi.
"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatına 18 kuruluş müdürü ve 9 kuruluş müdür yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatına 4 daire başkanı ile 4 şube müdürü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın merkez teşkilatına 2 başkan yardımcısı ile Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatına 5 daire başkanı kadrosu ihdas edildi.
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