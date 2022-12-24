https://sputniknews.com.tr/20221224/bakan-yanik-bizim-yaptigimiz-onlarca-basligi-bize-vaat-diye-sunan-bir-muhalefet-var-karsimizda-1064972892.html

Bakan Yanık: Bizim yaptığımız onlarca başlığı bize vaat diye sunan bir muhalefet var karşımızda

Bakan Yanık: Bizim yaptığımız onlarca başlığı bize vaat diye sunan bir muhalefet var karşımızda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bizim yaptığımız onlarca başlığı bize vaat diye sunan bir muhalefet var karşımızda. O yüzden anlatmamız lazım. O... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T17:35+0300

2022-12-24T17:35+0300

2022-12-24T18:12+0300

derya yanık

politika

adana

muhalefet

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Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Adana 102’nci İl Danışma Meclisi Toplantısı’na Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı.Bakan Derya Yanık, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, teşkilat çalışmalarında keyifli ve mutlu olduğu söyledi.Siyasete teşkilat çalışmasıyla başlayanlardan olduğunu belirten Yanık, teşkilatın emeğini, gayretini, çabasını ve fedakarlığını en yakından bildiğini dile getirdi.Yanık, AK Parti'nin siyasette varlığını güçlü bir şekilde devam ettirmesiyle ilgili 20 yıllık serüvene bakılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin kurulduğunu hatırlatan Yanık, şöyle devam etti:"Sayın Cumhurbaşkanı'mız siyaset hayatının her aşamasında vatandaşa doğruyu söyledi" diyen Yanık, şunları kaydetti:'Bütün kaynakları vatandaşımız için kullanıyoruz'Bütçe görüşmelerine muhalefetten birinin Bakanlıklarının yaptığı sosyal yardımlarla ilgili "Efendim siz mi yapıyorsunuz, Cumhurbaşkanı cebinden mi yapıyor, devletin kaynaklarını kullanıyorsunuz?" şeklinde eleştiride bulunduğunu hatırlatan Yanık, şöyle devam etti:Bakan Yanık, siyasetin bugün geldiği noktada, Türkiye'nin dünya siyasetinde sözünün dinlenmesi noktasındaki etkisine bakılması gerektiğini anlattı.Rusya-Ukrayna krizindeki tutumuna bakarak Türkiye'nin nerede durduğunu ve nasıl bir önem taşıdığını görmenin mümkün olduğunu belirten Yanık, "Sadece Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderlik özelliğiyle Rusya-Ukrayna krizinin arabulucusu, denge sağlayıcısı ve çok önemli noktalarda müdahil olup krizi çözen taraf olduk" diye konuştu.'Gayretle çalışmak mecburiyetindeyiz'Seçimlere değinen Bakan Yanık, "Seçimler bizim için sadece bir seçim meselesi, milletvekili olmak meselesi, Meclis üyesi olmak meselesi, şu-bu olma meselesi değildir. Seçimler bizim için bir gelecek meselesidir. Bu ülkenin geleceğini kurtarma, geleceğini devam ettirme meselesidir. O yüzden önemsiyoruz, gerçekten çok gayretle çalışmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.Bakanlıklarının yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler veren Yanık, 20 yıl içinde AK Parti iktidarlarının ne tür hizmetler sağladığını görmenin mümkün olduğunu vurguladı.Yaptıkları çalışmaların seçim sürecine giderken bilinmesi ve görülmesi gerektiğinin altını çizen Yanık, "Bizim yaptığımız onlarca başlığı bize vaat diye sunan bir muhalefet var karşımızda. O yüzden anlatmamız lazım. O yüzden yaptıklarımıza sahip çıkmamız lazım. Bizim yaptığımızı tekrar bir ambalajlayıp, karşımıza, vatandaşın karşısına vaat diye çıkaran bir muhalefet var. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bu milletin emeğine, bu milletin oyunun neticesine sahip çıkacağız ve tek tek anlatarak inşallah hizmetlerimizin daha çok duyulması, daha çok daha tanınmasına vesile olacağız" diye konuştu.Sosyal hizmet merkezlerinin çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların, şehit yakınlarının, gazilerin ve ailelerinin hizmet aldığı kuruluş olduğu belirten Yanık, şöyle konuştu:Sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla vatandaşların tüm hizmetlere tek bir noktadan erişiminin kolaylaştığını aktaran Bakan Yanık, 2013'te başladıkları bu çalışmaya şu anda 397 merkezle devam ettiklerini bildirdi.Yanık, Aile Sosyal Destek Programı'na (ASDEP) ilişkin bilgi vererek, talep odaklı hizmet anlayışından arz odaklı hizmet anlayışına geçildiğini vurguladı.ASDEP kapsamında Adana'da yapılan çalışmalar, ulaşılan aile sayısı ve verilen hizmetleri anlatan Yanık, evlilik öncesi eğitim programı ve bağımlılıkla mücadele eğitimleriyle ilgili de bilgi verdi.Çocuk hizmetleri kapsamında yaptıkları çalışmalardan bahseden Yanık, "8 milyona yakın harcama yapmışız. 2012 yılından bu yana çocuklarımız için tahsis edilen sosyal ekonomik destek miktarı 342 milyon 520 bin lira. Sadece çocuklar için bir tek kalemden bahsediyorum" dedi.'Kadına yönelik şiddetle mücadelede yaptıklarımız ortada'Bakan Yanık, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleleriyle ilgili, 2002'den bu yana önemli çalışma yaptıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:Ayırt etmeden, insanların hakkını teslim etme gayretinde olduklarını vurgulayan Yanık, engellilere yönelik çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:Sosyal yardımlarYanık, sosyal yardımların ana çalışma alanlarından olduğunu ve kamunun toplam sosyal yardım desteğinin yüzde 82'sinin Bakanlıkları tarafından yapıldığını vurguladı.Sosyal yardımlar konusunda bazı eleştiriler bulunduğunu anımsatan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:Bakan Yanık, sosyal yardım programlarını uygulamaya devam ettiklerini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

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