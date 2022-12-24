Bakan Soylu duyurdu: Eren Abluka 18 Operasyonu başladı

"Terör örgütünün bu bölgedeki varlığını kurutacağız. 3650 personelimizle harekat başladı, tek bir terörist kalmayana kadar sürecek.Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Muş kırsalında operasyon başlatıldı. Türkiye dağlarında tek bir terörist kalmayacak. En büyük Eren operasyonunu icra edeceğiz."