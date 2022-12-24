https://sputniknews.com.tr/20221224/bakan-soylu-duyurdu-eren-abluka-18-operasyonu-basladi-1064958541.html
Bakan Soylu duyurdu: Eren Abluka 18 Operasyonu başladı
Bakan Soylu duyurdu: Eren Abluka 18 Operasyonu başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice'de üs bölgesinde 'Eren Abluka 18 Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T09:13+0300
2022-12-24T09:13+0300
2022-12-24T09:25+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
operasyon
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Eren Abluka Sonbahar-Kış 18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyb Turan operasyonu; Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman illerinde 19 Tabur, 253 Tim, 28 PÖH Timi ile toplam 3650 personelle eş zamanlı olarak başlatıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice'de üs bölgesinde 'Eren Abluka 18 Operasyonu' ile şöyle konuştu:
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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, operasyon
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, operasyon
Bakan Soylu duyurdu: Eren Abluka 18 Operasyonu başladı
09:13 24.12.2022 (güncellendi: 09:25 24.12.2022) Abone ol
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice'de üs bölgesinde 'Eren Abluka 18 Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.
Eren Abluka Sonbahar-Kış 18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyb Turan operasyonu; Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman illerinde 19 Tabur, 253 Tim, 28 PÖH Timi ile toplam 3650 personelle eş zamanlı olarak başlatıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice'de üs bölgesinde 'Eren Abluka 18 Operasyonu' ile şöyle konuştu:
"Terör örgütünün bu bölgedeki varlığını kurutacağız. 3650 personelimizle harekat başladı, tek bir terörist kalmayana kadar sürecek.Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Muş kırsalında operasyon başlatıldı. Türkiye dağlarında tek bir terörist kalmayacak. En büyük Eren operasyonunu icra edeceğiz."