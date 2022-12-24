https://sputniknews.com.tr/20221224/bakan-koca-mhrsde-beklenen-iyilesme-saglanincaya-dek-odaklanacagimiz-bir-numarali-konudur-1064961897.html

Bakan Koca: MHRS'de beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur

Bakan Koca: MHRS'de beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur" açıklamasında bulundu. 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T12:19+0300

2022-12-24T12:19+0300

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türkiye

fahrettin koca

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

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Fahrettin Koca, MHRS randevuları üzerine bir paylaşımda bulundu.Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur. Sistemde oluşan gereksiz yük artışı ve vakit kaybına karşı iki uygulama başladı. Zamanın kullanımında karşılıklı bir başarı, bizi şu an hayal edilemeyen noktalara götürebilir" ifadelerine yer verdi.

türkiye

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Sputnik Türkiye

fahrettin koca, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)