https://sputniknews.com.tr/20221224/bakan-koca-mhrsde-beklenen-iyilesme-saglanincaya-dek-odaklanacagimiz-bir-numarali-konudur-1064961897.html
Bakan Koca: MHRS'de beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur
Bakan Koca: MHRS'de beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur" açıklamasında bulundu. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T12:19+0300
2022-12-24T12:19+0300
2022-12-24T12:21+0300
türkiye
fahrettin koca
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
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Fahrettin Koca, MHRS randevuları üzerine bir paylaşımda bulundu.Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur. Sistemde oluşan gereksiz yük artışı ve vakit kaybına karşı iki uygulama başladı. Zamanın kullanımında karşılıklı bir başarı, bizi şu an hayal edilemeyen noktalara götürebilir" ifadelerine yer verdi.
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fahrettin koca, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
fahrettin koca, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
Bakan Koca: MHRS'de beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur
12:19 24.12.2022 (güncellendi: 12:21 24.12.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur" açıklamasında bulundu.
Fahrettin Koca, MHRS randevuları üzerine bir paylaşımda bulundu.
Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur. Sistemde oluşan gereksiz yük artışı ve vakit kaybına karşı iki uygulama başladı. Zamanın kullanımında karşılıklı bir başarı, bizi şu an hayal edilemeyen noktalara götürebilir" ifadelerine yer verdi.