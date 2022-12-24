Bakan Akar: Bu yılın başından itibaren toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir
11:19 24.12.2022 (güncellendi: 11:32 24.12.2022)
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2022'de 250 binden fazla kaçak geçişin engellendiğini söyledi. Akar, 2022 yılında Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 bin 982 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Hulusi Akar, "TSK envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2022 değerlendirmesi için gazetecilerle bir araya geldi.
Bakan Akar, sınırların yoğun ve etkili tedbirlerle korunduğunu belirterek, "1 Ocak’tan itibaren hudutlarda 256 bin 199 kişinin geçişi engellendi, yakalanan 8 bin düzensiz göçmen ve 820 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edildi" dedi.
Milli Savunma Bakanı, "Bu yılın başından itibaren yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 506 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bine yakın mayın/el yapımı patlayıcı, 600’e yakın mağara, sığınak, tünel imha edilmiştir" diye konuştu.
Hulusi Akar, "Bir kez daha söylüyorum ki TSK envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır. Kimyasal silah iftirası atanları milletimiz affetmeyecek" ifadelerini kullandı.
Bakan Hulusi Akar, "Yunanistan hukuk tanımıyor. NATO bu şımarıklığa dur demeli artık. Temennimiz Ege ve Akdeniz'in bir dostluk denizi olması. Yunanistan uzlaşmaz tutumundan vazgeçmeli, ders almalı" sözlerini kullandı.
Akar, Azerbaycan'la birlikte 12 tatbikatın yapıldığını belirterek, Türkiye'nin Bakü'ye desteğinin devam edeceğini ifade etti.
Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları şöyle:
Başta PKK,PYD,DEAŞ ve FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle mücadele etmektedir. Terörle Mücadele kararlılıkla sürüyor. Hudutlarımız 7/24 bugüne kadarki en yoğun şekilde korunmaktadır. Hudutlarımızda dünya standartlarında yüksek teknolojiye sahip araç-gereç kullanılmaktadır. Hudutlarımız güçlendirilmektedir. Hudutlarımızdaki başarı rakamlarla da açıkça görülmektedir. Hudutlarımızda yakalanan 8 bine yakın düzensiz göçmen kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Tüm bu üst düzey tedbirlere rağmen maalesef milli bir mesele olan hudut güvenliği polemik konusu yapılmaktadır.
Gerekli cevaplar verilmiş ve verilecektir. Mehmetçik canı pahasına büyük bir kahramanlıkla görev yapmaktadır. Ülkemizin ve asil milletimizin huzur içinde yaşaması için mücadelemiz artan bir tempo ile aziz ve kararlılıkla devam etmektedir. Temmuz 2015'ten bugüne kadar 37 bin 325, bu yılın başından itibaren ise 4 bine yakın terörist etkisiz hale getirilmiş. 533 operasyon icra edilmiş, 3 bin civarında silah ele geçirilmiştir.
İcra edilen tüm bu operasyonlarımız komşularımızın egemenlik haklarına saygılı, sadece terör unsurları hedef alınarak yapılmıştır. TSK'nın envanterinde kimyasal silah ve mühimmat bulunmamaktadır. TSK'ya iftira atanları milletimiz asla affetmeyecektir.
Türkler ve Kürtler kardeştir, kardeş kalmaya devam edecektir. Bunun en açık teminatıdır bayrak içi omuz omuza mücadele ederken şehit olan kahramanlarımızdır. YPG/PYD, adları ne olursa olsun ülkemizi terör belasından kurtarmakta azimliyiz.
Pençe Kilit Harekatı kapsamında 506 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bine yakın mayın, EYP imha edilmiştir. Yıl içinde Kandil, Sincar, Mahmur dahil olmak üzere operasyonlar düzenlemiştir.
Hangi ine girerlerse girsinler o inleri başlarına yıkmakta kararlıyız. Teröristler için hiçbir yer güvenli değildir. Suriye'nin kuzeyinde de operasyonlar icra edilmiştir. Ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoru engellenmiştir. TSK, DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden tek ordudur. Hiç kimse bizden sınırımızın dibinde yuvalanan terör örgütlerine karşı müsamaha göstermemizi beklemesin. Güvenli hale getirilen bölgelerde hayatın normalleşmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. 1 milyondan fazla Suriyeli kardeşimiz evlerine, topraklarına dönmüştür.
Yunanistan gerginliği tırmandıracak eylemlere maalesef devam etmektedir. Yunanistan uçaklarımızı son 1 hafta içinde 2 kez taciz etmiştir. bu düşmanca tavır Yunanistan'ın küstahlaştığını açıkça göstermiştir. Yunanistan'ın yaptığı her türlü haksız eyleme karşılık bugüne kadar verilmiştir, verilmeye devam edilecektir. NATO'nun bu şımarıklığa dur demesinin zamanı gelmiştir. Yunan halkı da biz de onları yakından tanıyoruz. Yarınlarının iyi olmasını isteyenlerden dünün ve bugünün yanlışından dönmelidirler.
Kıbrıs hepinizin bildiği gibi bizim milli meselemizdir. Kıbrıs konusunda egemen, eşit, bağımsız iki devletten bahsediyoruz. Artık mesele bu devletin kurulması değil, kurulmuş olan devletin tanınması meselesidir.