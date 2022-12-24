https://sputniknews.com.tr/20221224/bakan-akar-bu-yilin-basindan-itibaren-toplam-3-bin-982-terorist-etkisiz-hale-getirilmistir-1064960108.html

Bakan Akar: Bu yılın başından itibaren toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir

Bakan Akar: Bu yılın başından itibaren toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2022'de 250 binden fazla kaçak geçişin engellendiğini söyledi. Akar, 2022 yılında Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 bin... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T11:19+0300

2022-12-24T11:19+0300

2022-12-24T11:32+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

hulusi akar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1064960108.jpg?1671870746

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2022 değerlendirmesi için gazetecilerle bir araya geldi.Bakan Akar, sınırların yoğun ve etkili tedbirlerle korunduğunu belirterek, "1 Ocak’tan itibaren hudutlarda 256 bin 199 kişinin geçişi engellendi, yakalanan 8 bin düzensiz göçmen ve 820 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edildi" dedi.Milli Savunma Bakanı, "Bu yılın başından itibaren yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 506 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bine yakın mayın/el yapımı patlayıcı, 600’e yakın mağara, sığınak, tünel imha edilmiştir" diye konuştu.Hulusi Akar, "Bir kez daha söylüyorum ki TSK envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır. Kimyasal silah iftirası atanları milletimiz affetmeyecek" ifadelerini kullandı.Bakan Hulusi Akar, "Yunanistan hukuk tanımıyor. NATO bu şımarıklığa dur demeli artık. Temennimiz Ege ve Akdeniz'in bir dostluk denizi olması. Yunanistan uzlaşmaz tutumundan vazgeçmeli, ders almalı" sözlerini kullandı.Akar, Azerbaycan'la birlikte 12 tatbikatın yapıldığını belirterek, Türkiye'nin Bakü'ye desteğinin devam edeceğini ifade etti.Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları şöyle:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar