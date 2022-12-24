Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221224/ayderde-kentsel-donusum-goruntulendi-1064958790.html
Ayder'de kentsel dönüşüm görüntülendi
Ayder'de kentsel dönüşüm görüntülendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında "Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i bu yapılanmayla değil kentsel dönüşüm ve değişimle inşallah... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T09:37+0300
2022-12-24T09:38+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
rize
ayder yaylası
kentsel dönüşüm
kentsel dönüşüm eylem planı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/18/1064958644_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_12dfa2015aef46db433634656f2ae278.jpg
Rize-Artvin Havalimanı’nın da hizmete açılmasıyla turist sayısının katlanarak artması beklenen Ayder Yaylası’nda en fazla 2 katlı olacak şekilde planlanan yapıların inşaatında sona gelinirken, seyir terasları da kendisini göstermeye başladı. Alt yapı ve ulaşım sorunlarının da çözülmesinin hedeflendiği Ayder Yaylası proje sayesinde farklı bir görünüme kavuşacak.Yapımı devam eden 2 bin araçlık otopark, yaylanın girişindeki dağ yamacında inşa ediliyor. Üzeri tamamen çimle kaplı olacak olan otopark hizmete girdiğinde dışarıdan görülmeyecek. Yaylaya gitmek isteyenlerin aracını bu otoparkta bırakması hedeflenirken vatandaşlar yayla merkezine trambüslerle ulaşacak.
türkiye
rize
ayder yaylası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/18/1064958644_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_fddc7688490007987466b0134fa3419d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, rize, ayder yaylası, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm eylem planı
recep tayyip erdoğan, rize, ayder yaylası, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm eylem planı

Ayder'de kentsel dönüşüm görüntülendi

09:37 24.12.2022 (güncellendi: 09:38 24.12.2022)
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİRCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında "Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i bu yapılanmayla değil kentsel dönüşüm ve değişimle inşallah hakikaten şanına yakışır bir hale getireceğiz" çıkışı ile gündeme gelen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içindeki Doğu Karadeniz'in dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm hızlı bir şekilde devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i bu yapılanmayla değil kentsel dönüşüm ve değişimle inşallah hakikaten şanına yakışır bir hale getireceğiz çıkışı ile gündeme gelen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içindeki Doğu Karadeniz'in dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm hızlı bir şekilde devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİR
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında "Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i bu yapılanmayla değil kentsel dönüşüm ve değişimle inşallah hakikaten şanına yakışır bir hale getireceğiz" çıkışı ile gündeme gelen Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm hızlı bir şekilde devam ediyor.
Rize-Artvin Havalimanı’nın da hizmete açılmasıyla turist sayısının katlanarak artması beklenen Ayder Yaylası’nda en fazla 2 katlı olacak şekilde planlanan yapıların inşaatında sona gelinirken, seyir terasları da kendisini göstermeye başladı. Alt yapı ve ulaşım sorunlarının da çözülmesinin hedeflendiği Ayder Yaylası proje sayesinde farklı bir görünüme kavuşacak.
Yapımı devam eden 2 bin araçlık otopark, yaylanın girişindeki dağ yamacında inşa ediliyor. Üzeri tamamen çimle kaplı olacak olan otopark hizmete girdiğinde dışarıdan görülmeyecek. Yaylaya gitmek isteyenlerin aracını bu otoparkta bırakması hedeflenirken vatandaşlar yayla merkezine trambüslerle ulaşacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала