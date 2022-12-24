https://sputniknews.com.tr/20221224/ayderde-kentsel-donusum-goruntulendi-1064958790.html

Ayder'de kentsel dönüşüm görüntülendi

Ayder'de kentsel dönüşüm görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında "Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i bu yapılanmayla değil kentsel dönüşüm ve değişimle inşallah... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T09:37+0300

2022-12-24T09:37+0300

2022-12-24T09:38+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

rize

ayder yaylası

kentsel dönüşüm

kentsel dönüşüm eylem planı

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Rize-Artvin Havalimanı’nın da hizmete açılmasıyla turist sayısının katlanarak artması beklenen Ayder Yaylası’nda en fazla 2 katlı olacak şekilde planlanan yapıların inşaatında sona gelinirken, seyir terasları da kendisini göstermeye başladı. Alt yapı ve ulaşım sorunlarının da çözülmesinin hedeflendiği Ayder Yaylası proje sayesinde farklı bir görünüme kavuşacak.Yapımı devam eden 2 bin araçlık otopark, yaylanın girişindeki dağ yamacında inşa ediliyor. Üzeri tamamen çimle kaplı olacak olan otopark hizmete girdiğinde dışarıdan görülmeyecek. Yaylaya gitmek isteyenlerin aracını bu otoparkta bırakması hedeflenirken vatandaşlar yayla merkezine trambüslerle ulaşacak.

türkiye

rize

ayder yaylası

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2022

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, rize, ayder yaylası, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm eylem planı