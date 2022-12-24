https://sputniknews.com.tr/20221224/akranlarina-siddet-uygulayan-ogrencisini-uyaran-ogretmen-ogrencinin-ailesi-tarafindan-tasla-dovuldu-1064968508.html

Akranlarına şiddet uygulayan öğrencisini uyaran öğretmen, öğrencinin ailesi tarafından taşla dövüldü

Akranlarına şiddet uygulayan öğrencisini uyaran öğretmen, öğrencinin ailesi tarafından taşla dövüldü

Diyarbakır'da sınıf öğretmeni, şikayetçi olduğu öğrencisinin ailesini konuşmak için okula çağırdı. Öğretmen, müdür odasında yapılan görüşmeden hemen sonra... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T15:54+0300

2022-12-24T15:54+0300

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yaşam

veli

okul

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde şikayetçi olduğu öğrencinin ailesi, öğretmene taş attı.Yaprakbaşı İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Gümüş, arkadaşlarının eşyalarını izinsiz alıp bunu alışkanlık edinen, akranlarına şiddet uygulayan, okulda sorumsuz davranışlarda bulunan öğrencisi C.T.’yi uyarıp, ailesine bilgi verdi.Ancak öğrencisinin davranışlarında herhangi bir olumlu gelişme yaşanmayınca Gümüş, ailesini okula davet etti.Öğrencinin annesi D.T., diğer çocukları Y.T., (20) ve E.T. (24) okula gelip, müdür odasında öğretmen Mehmet Gümüş ile görüşerek çay içti.Bir süre sonra ‘İşimiz var’ diyerek dışarı çıkan aile bireyleri, geri dönüp kapıyı kapatarak ellerindeki taşlarla öğretmen Gümüş’e saldırdı.Başından yaralanan Mehmet Gümüş’ü öğretmen arkadaşları kurtararak odadan çıkardı.Okul yönetiminin çağırdığı sağlık ekibi, öğretmen Gümüş’ün başına dikiş attı.Mehmet Gümüş, Aşağıkonak Köyü Karakolu’na giderek aileden şikayetçi oldu.

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