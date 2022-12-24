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https://sputniknews.com.tr/20221224/akranlarina-siddet-uygulayan-ogrencisini-uyaran-ogretmen-ogrencinin-ailesi-tarafindan-tasla-dovuldu-1064968508.html
Akranlarına şiddet uygulayan öğrencisini uyaran öğretmen, öğrencinin ailesi tarafından taşla dövüldü
Akranlarına şiddet uygulayan öğrencisini uyaran öğretmen, öğrencinin ailesi tarafından taşla dövüldü
Diyarbakır'da sınıf öğretmeni, şikayetçi olduğu öğrencisinin ailesini konuşmak için okula çağırdı. Öğretmen, müdür odasında yapılan görüşmeden hemen sonra... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T15:54+0300
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde şikayetçi olduğu öğrencinin ailesi, öğretmene taş attı.Yaprakbaşı İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Gümüş, arkadaşlarının eşyalarını izinsiz alıp bunu alışkanlık edinen, akranlarına şiddet uygulayan, okulda sorumsuz davranışlarda bulunan öğrencisi C.T.’yi uyarıp, ailesine bilgi verdi.Ancak öğrencisinin davranışlarında herhangi bir olumlu gelişme yaşanmayınca Gümüş, ailesini okula davet etti.Öğrencinin annesi D.T., diğer çocukları Y.T., (20) ve E.T. (24) okula gelip, müdür odasında öğretmen Mehmet Gümüş ile görüşerek çay içti.Bir süre sonra ‘İşimiz var’ diyerek dışarı çıkan aile bireyleri, geri dönüp kapıyı kapatarak ellerindeki taşlarla öğretmen Gümüş’e saldırdı.Başından yaralanan Mehmet Gümüş’ü öğretmen arkadaşları kurtararak odadan çıkardı.Okul yönetiminin çağırdığı sağlık ekibi, öğretmen Gümüş’ün başına dikiş attı.Mehmet Gümüş, Aşağıkonak Köyü Karakolu’na giderek aileden şikayetçi oldu.
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veli, okul
veli, okul

Akranlarına şiddet uygulayan öğrencisini uyaran öğretmen, öğrencinin ailesi tarafından taşla dövüldü

15:54 24.12.2022
© DHAAkranlarına şiddet uygulayan öğrencisini uyaran öğretmen, öğrencinin ailesi tarafından taşla dövüldü
Akranlarına şiddet uygulayan öğrencisini uyaran öğretmen, öğrencinin ailesi tarafından taşla dövüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© DHA
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Diyarbakır'da sınıf öğretmeni, şikayetçi olduğu öğrencisinin ailesini konuşmak için okula çağırdı. Öğretmen, müdür odasında yapılan görüşmeden hemen sonra ailenin saldırısına uğradı. Anne ve oğulları yanlarında getirdikleri taşlarla öğretmeni başından yaraladı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde şikayetçi olduğu öğrencinin ailesi, öğretmene taş attı.
Yaprakbaşı İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Gümüş, arkadaşlarının eşyalarını izinsiz alıp bunu alışkanlık edinen, akranlarına şiddet uygulayan, okulda sorumsuz davranışlarda bulunan öğrencisi C.T.’yi uyarıp, ailesine bilgi verdi.
Ancak öğrencisinin davranışlarında herhangi bir olumlu gelişme yaşanmayınca Gümüş, ailesini okula davet etti.
Öğrencinin annesi D.T., diğer çocukları Y.T., (20) ve E.T. (24) okula gelip, müdür odasında öğretmen Mehmet Gümüş ile görüşerek çay içti.
Bir süre sonra ‘İşimiz var’ diyerek dışarı çıkan aile bireyleri, geri dönüp kapıyı kapatarak ellerindeki taşlarla öğretmen Gümüş’e saldırdı.
Başından yaralanan Mehmet Gümüş’ü öğretmen arkadaşları kurtararak odadan çıkardı.
Okul yönetiminin çağırdığı sağlık ekibi, öğretmen Gümüş’ün başına dikiş attı.
Mehmet Gümüş, Aşağıkonak Köyü Karakolu’na giderek aileden şikayetçi oldu.
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