https://sputniknews.com.tr/20221224/abdde-kar-firtinasi-1-milyondan-fazla-kisi-elektriksiz-kaldi-3-olu-1064951551.html

ABD’de kar fırtınası: 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı, 3 ölü

ABD’de kar fırtınası: 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı, 3 ölü

ABD’de etkili olan kar fırtınası nedeniyle 1 milyondan fazla vatandaş elektriksiz kalırken, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkenin birçok kıyı... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T00:42+0300

2022-12-24T00:42+0300

2022-12-24T00:47+0300

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ABD’de başlayan kar fırtınası ülkenin doğusunun tamamında, batısının ise iç kesimlerinde yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar ve dondurucu soğuklarla etkili oluyor.ABD Ulusal Meteoroloji Servisi son derece tehlikeli bir kar fırtınasının ülkedeki 200 milyondan fazla kişiyi, ülke nüfusunun yüzde 60’ını etkilediğini açıklayarak vatandaşlara önlem almaları çağrısında bulundu.Zorlu hava şartları nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde ulaşım neredeyse imkansız hale gelirken, Noel kutlamalarından 1 gün önce 4 bin 500’den fazla uçuşun iptal edildiği ya da ertelendiği ifade edildi.Kar fırtınası nedeniyle 1.4 milyon kişi ve iş yerinin elektriksiz kaldığı aktarıldı.Şiddetli fırtına şartları nedeniyle ülkede 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kentucky eyaletinde fırtına sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ölürken, 1 kişinin ise yetersiz barınma şartlarından dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.Yaşanan kış fırtınasının şiddetini artırarak “Bomba Siklonu’na” dönüşeceği ve Kategori 2 fırtına seviyesiyle eşdeğer olacağı bildirilirken, pazar gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtiliyor.Kar fırtınası nedeniyle kıyı bölgelerinde taşkınÖte yandan New Jersey'in Manhattan'a bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve işyerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehri'nin sularıyla kaplanırken, sele maruz kalan birçok araç zarar gördü.Queens ve Brooklyn'in kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken, şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirdi.NOAA'dan yapılan açıklamada, kuzey kutbundan gelerek ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde etkisini gösteren dondurucu rüzgarların ABD'nin doğusuna doğru etkisini artırdığı ve hafta sonu boyunca devam edeceği bilgisi paylaşıldı.Hava durumu tahmincileri, ABD genelinde etkili olacak kutup soğuklarının 100 milyondan fazla insanı etkisi altına alacağı ve on yıllar sonra en soğuk Noel'in yaşanacağını belirtti.NOAA, ülkenin bazı bölgelerinde bu hafta sonuna kadar sıcaklığın -40 ila -56 dereceye kadar düşmesinin mümkün olduğunu ve bu şiddetteki fırtınanın, önlem alınmazsa, yaklaşık 5 dakikada donmaya neden olabileceği uyarıda bulundu.4 binden fazla uçuş iptal edildiUçuş takip sitesi FlightAware'e göre, Noel için yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri öncesinde 4 binden fazla uçuş iptal edilirken, yetkililer fırtına nedeniyle olası elektrik kesintileri konusunda da endişelerini dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20221221/abdde-nesilde-bir-kez-gorulebilecek-kar-firtinasi-bekleniyor-1064853799.html

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abd, kar fırtınası, kar, elektrik