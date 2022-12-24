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ABD Temsilciler Meclisi'nden 1.7 trilyon dolarlık bütçe tasarısına onay
ABD Temsilciler Meclisi'nden 1.7 trilyon dolarlık bütçe tasarısına onay
ABD Temsilciler Meclisi, 2023 mali yılı için 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı. 2023 mali yılına yönelik bütçe tasarısı, yasalaşması için ABD... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T02:12+0300
2022-12-24T02:12+0300
dünya
abd
abd temsilciler meclisi
bütçe
ukrayna krizi
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ABD federal hükümetine 2023 mali yılının sona ereceği 30 Eylül 2023'e kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı 201'e karşı 225 oyla kabul edildi.Geçen hafta onaylanan geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kalırken, dün Senato'nun ardından bugün Temsilciler Meclisi'nden geçen bütçe tasarısı yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.Bütçe tasarısının ABD yerel saatiyle bu gece yarısından önce Biden tarafından imzalanarak yasalaşmasıyla federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının önüne geçilecek.Bütçe paketinde Ukrayna'ya yönelik yardım da yer alıyorAylarca süren müzakerelerin ardından üzerinde uzlaşmaya varılan bütçe paketi, 772.5 milyar dolarlık savunma dışı harcamalar ile 858 milyar dolarlık savunma finansmanını içeriyor.Söz konusu bütçe tasarısında, Ukrayna'ya yönelik 45 milyar dolarlık askeri, insani ve ekonomik yardım da yer alıyor.Federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklamaya yönelik düzenleme de bütçe tasarısında bulunuyor.Bütçe tasarısında ayrıca, ülke genelinde toplulukların kuraklık, kasırga, sel ve orman yangını gibi doğal afetlerden toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 40 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor.
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abd, abd temsilciler meclisi, bütçe, ukrayna krizi
abd, abd temsilciler meclisi, bütçe, ukrayna krizi

ABD Temsilciler Meclisi'nden 1.7 trilyon dolarlık bütçe tasarısına onay

02:12 24.12.2022
© AAABD bayrağı
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© AA
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ABD Temsilciler Meclisi, 2023 mali yılı için 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı. 2023 mali yılına yönelik bütçe tasarısı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.
ABD federal hükümetine 2023 mali yılının sona ereceği 30 Eylül 2023'e kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı 201'e karşı 225 oyla kabul edildi.
Geçen hafta onaylanan geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kalırken, dün Senato'nun ardından bugün Temsilciler Meclisi'nden geçen bütçe tasarısı yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.
Bütçe tasarısının ABD yerel saatiyle bu gece yarısından önce Biden tarafından imzalanarak yasalaşmasıyla federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının önüne geçilecek.

Bütçe paketinde Ukrayna'ya yönelik yardım da yer alıyor

Aylarca süren müzakerelerin ardından üzerinde uzlaşmaya varılan bütçe paketi, 772.5 milyar dolarlık savunma dışı harcamalar ile 858 milyar dolarlık savunma finansmanını içeriyor.
Söz konusu bütçe tasarısında, Ukrayna'ya yönelik 45 milyar dolarlık askeri, insani ve ekonomik yardım da yer alıyor.
Federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklamaya yönelik düzenleme de bütçe tasarısında bulunuyor.
Bütçe tasarısında ayrıca, ülke genelinde toplulukların kuraklık, kasırga, sel ve orman yangını gibi doğal afetlerden toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 40 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor.
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