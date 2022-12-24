https://sputniknews.com.tr/20221224/abd-baskani-bidendan-libyaya-destegimiz-devam-edecek-aciklamasi-1064952865.html

ABD Başkanı Biden'dan 'Libya'ya desteğimiz devam edecek' açıklaması

ABD Başkanı Biden'dan 'Libya'ya desteğimiz devam edecek' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, halkının istikrarlı, demokratik ve müreffeh bir gelecek elde etmesi için Libya'yı desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. 24.12.2022, Sputnik Türkiye

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Libya Başkanlık Konseyi'nin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Libya'nın bağımsızlığının 71. yıl dönümü dolayısıyla Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye mektup gönderdi.Mektubunda konseyin ulusal uzlaşma çağrısı yapma çabasına övgüde bulunarak bu önemli projede yer almayı arzuladığını dile getiren Biden, halkının istikrarlı, demokratik ve müreffeh bir gelecek elde etmesi için Libya'ya desteğini sürdüreceğini vurguladı.17 Aralık'ta ABD-Afrika Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Washington'da bulunduğu sırada ABD Başkanı Biden ile bir araya gelen el-Menfi, görüşmede, Biden'a ülkesinde istikrarı sağlamanın yolları ve Başkanlık Konseyinin siyasi ve ekonomik vizyonu hakkında bilgi vermişti.Libya'da 24 Aralık ülkenin bağımsızlık günü olarak kutlanıyor.

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