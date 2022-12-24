Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221224/82-yasindaki-efsane-futbolcu-pelenin-durumu-agirlasti-1064969233.html
82 yaşındaki efsane futbolcu Pele'nin durumu ağırlaştı
82 yaşındaki efsane futbolcu Pele'nin durumu ağırlaştı
Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada Brezilyalı efsane futbolcu Pele’nin sağlık durumunun ağırlaştığı, kanserinin ilerlediği duyuruldu. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T16:04+0300
2022-12-24T16:04+0300
spor
pele
brezilya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/0f/1048921178_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c4eb2d052c0df5436071e9dec62b33e8.jpg
Brezilyalı eski futbolcu Pele’nin kanser tedavisi gördüğü hastane, futbol efsanesinin hastalığının ilerlediğini açıkladı.Sao Paulo'da bulunan The Hospital Israelita Albert Einstein Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Pele’nin kanser hastalığının ilerleme gösterdiğini, böbrek ve kalp bozuklukları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi.Pele'nin kızı Kely Nascimento ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda babasının Noel’i hastanede geçireceğini aktardı.Nascimento, "Doktorlarla beraber yaptığımız değerlendirmenin ardından, burada kalmanın daha iyi olacağına karar verdik" dedi.Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen 82 yaşındaki Pele, geçtiğimiz yıl kalın bağırsağından tümör operasyonu geçirmiş ve üç hafta önce rahatsızlanması üzerine hastaneye yatırılmıştı.
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/0f/1048921178_180:0:828:486_1920x0_80_0_0_08fed11df769b6b5681122bac7b5305b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pele, brezilya
pele, brezilya

82 yaşındaki efsane futbolcu Pele'nin durumu ağırlaştı

16:04 24.12.2022
© AAPele
Pele - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada Brezilyalı efsane futbolcu Pele’nin sağlık durumunun ağırlaştığı, kanserinin ilerlediği duyuruldu.
Brezilyalı eski futbolcu Pele’nin kanser tedavisi gördüğü hastane, futbol efsanesinin hastalığının ilerlediğini açıkladı.
Sao Paulo'da bulunan The Hospital Israelita Albert Einstein Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Pele’nin kanser hastalığının ilerleme gösterdiğini, böbrek ve kalp bozuklukları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi.
Pele'nin kızı Kely Nascimento ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda babasının Noel’i hastanede geçireceğini aktardı.
Nascimento, "Doktorlarla beraber yaptığımız değerlendirmenin ardından, burada kalmanın daha iyi olacağına karar verdik" dedi.
Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen 82 yaşındaki Pele, geçtiğimiz yıl kalın bağırsağından tümör operasyonu geçirmiş ve üç hafta önce rahatsızlanması üzerine hastaneye yatırılmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала