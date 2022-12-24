https://sputniknews.com.tr/20221224/82-yasindaki-efsane-futbolcu-pelenin-durumu-agirlasti-1064969233.html
82 yaşındaki efsane futbolcu Pele'nin durumu ağırlaştı
82 yaşındaki efsane futbolcu Pele'nin durumu ağırlaştı
Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada Brezilyalı efsane futbolcu Pele’nin sağlık durumunun ağırlaştığı, kanserinin ilerlediği duyuruldu. 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T16:04+0300
2022-12-24T16:04+0300
2022-12-24T16:04+0300
spor
pele
brezilya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/0f/1048921178_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c4eb2d052c0df5436071e9dec62b33e8.jpg
Brezilyalı eski futbolcu Pele’nin kanser tedavisi gördüğü hastane, futbol efsanesinin hastalığının ilerlediğini açıkladı.Sao Paulo'da bulunan The Hospital Israelita Albert Einstein Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Pele’nin kanser hastalığının ilerleme gösterdiğini, böbrek ve kalp bozuklukları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi.Pele'nin kızı Kely Nascimento ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda babasının Noel’i hastanede geçireceğini aktardı.Nascimento, "Doktorlarla beraber yaptığımız değerlendirmenin ardından, burada kalmanın daha iyi olacağına karar verdik" dedi.Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen 82 yaşındaki Pele, geçtiğimiz yıl kalın bağırsağından tümör operasyonu geçirmiş ve üç hafta önce rahatsızlanması üzerine hastaneye yatırılmıştı.
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/0f/1048921178_180:0:828:486_1920x0_80_0_0_08fed11df769b6b5681122bac7b5305b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pele, brezilya
82 yaşındaki efsane futbolcu Pele'nin durumu ağırlaştı
Abone ol
Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada Brezilyalı efsane futbolcu Pele’nin sağlık durumunun ağırlaştığı, kanserinin ilerlediği duyuruldu.
Brezilyalı eski futbolcu Pele’nin kanser tedavisi gördüğü hastane, futbol efsanesinin hastalığının ilerlediğini açıkladı.
Sao Paulo'da bulunan The Hospital Israelita Albert Einstein Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Pele’nin kanser hastalığının ilerleme gösterdiğini, böbrek ve kalp bozuklukları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi.
Pele'nin kızı Kely Nascimento ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda babasının Noel’i hastanede geçireceğini aktardı.
Nascimento, "Doktorlarla beraber yaptığımız değerlendirmenin ardından, burada kalmanın daha iyi olacağına karar verdik" dedi.
Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen 82 yaşındaki Pele, geçtiğimiz yıl kalın bağırsağından tümör operasyonu geçirmiş ve üç hafta önce rahatsızlanması üzerine hastaneye yatırılmıştı.