https://sputniknews.com.tr/20221224/82-yasindaki-efsane-futbolcu-pelenin-durumu-agirlasti-1064969233.html

82 yaşındaki efsane futbolcu Pele'nin durumu ağırlaştı

82 yaşındaki efsane futbolcu Pele'nin durumu ağırlaştı

Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada Brezilyalı efsane futbolcu Pele’nin sağlık durumunun ağırlaştığı, kanserinin ilerlediği duyuruldu. 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T16:04+0300

2022-12-24T16:04+0300

2022-12-24T16:04+0300

spor

pele

brezilya

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Brezilyalı eski futbolcu Pele’nin kanser tedavisi gördüğü hastane, futbol efsanesinin hastalığının ilerlediğini açıkladı.Sao Paulo'da bulunan The Hospital Israelita Albert Einstein Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Pele’nin kanser hastalığının ilerleme gösterdiğini, böbrek ve kalp bozuklukları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi.Pele'nin kızı Kely Nascimento ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda babasının Noel’i hastanede geçireceğini aktardı.Nascimento, "Doktorlarla beraber yaptığımız değerlendirmenin ardından, burada kalmanın daha iyi olacağına karar verdik" dedi.Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen 82 yaşındaki Pele, geçtiğimiz yıl kalın bağırsağından tümör operasyonu geçirmiş ve üç hafta önce rahatsızlanması üzerine hastaneye yatırılmıştı.

brezilya

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