https://sputniknews.com.tr/20221223/ziraat-turkiye-kupasinda-eslesmeler-belli-oldu-1064904930.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun kura çekimi gerçekleşti ve eşleşmeler belli oldu. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T12:17+0300
2022-12-23T12:17+0300
2022-12-23T12:17+0300
spor
ziraat türkiye kupası
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının ardından son 16 turu kuraları çekildi.Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri şu şekilde:Alanyaspor-GalatasarayGaziantep FK-KonyasporSivasspor-Karacabey BelediyesporÜmraniyespor-TrabzonsporKaragümrük-BaşakşehirAntalyaspor-KayserisporFenerbahçe-Çaykur RizesporAnkaragücü-Beşiktaş
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ziraat türkiye kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun kura çekimi gerçekleşti ve eşleşmeler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının ardından son 16 turu kuraları çekildi.
Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri şu şekilde:
Alanyaspor-Galatasaray
Gaziantep FK-Konyaspor
Sivasspor-Karacabey Belediyespor
Ümraniyespor-Trabzonspor
Karagümrük-Başakşehir
Antalyaspor-Kayserispor
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
Ankaragücü-Beşiktaş