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https://sputniknews.com.tr/20221223/ziraat-turkiye-kupasinda-eslesmeler-belli-oldu-1064904930.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun kura çekimi gerçekleşti ve eşleşmeler belli oldu. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T12:17+0300
2022-12-23T12:17+0300
spor
ziraat türkiye kupası
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının ardından son 16 turu kuraları çekildi.Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri şu şekilde:Alanyaspor-GalatasarayGaziantep FK-KonyasporSivasspor-Karacabey BelediyesporÜmraniyespor-TrabzonsporKaragümrük-BaşakşehirAntalyaspor-KayserisporFenerbahçe-Çaykur RizesporAnkaragücü-Beşiktaş
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ziraat türkiye kupası
ziraat türkiye kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

12:17 23.12.2022
© AA2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun kura çekimi gerçekleşti ve eşleşmeler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının ardından son 16 turu kuraları çekildi.
Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri şu şekilde:
Alanyaspor-Galatasaray
Gaziantep FK-Konyaspor
Sivasspor-Karacabey Belediyespor
Ümraniyespor-Trabzonspor
Karagümrük-Başakşehir
Antalyaspor-Kayserispor
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
Ankaragücü-Beşiktaş
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