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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221223/zelenskiyin-ukraynali-diplomatlara-verdigi-gorevler-arasinda-rusyayla-gorusmeler-yok-1064935477.html
Zelenskiy’in Ukraynalı diplomatlara verdiği görevler arasında Rusya’yla görüşmeler yok
Zelenskiy’in Ukraynalı diplomatlara verdiği görevler arasında Rusya’yla görüşmeler yok
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülke diplomasisinin 2023’teki başlıca görevlerini saydı. Görevler arasında Rusya’yla barış görüşmelerine yer... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T22:38+0300
2022-12-23T22:38+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
abd
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Ukraynalı büyükelçilerle bir araya gelen Zelenskiy’in sözlerine göre, ülke diplomatlarının başlıca görevlerinden biri, Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliği için görüşmelerin başlatılması.Zelenskiy, “Ukrayna benzeri görülmemiş bir şekilde Avrupa Birliği’ni birleştirdi ve AB üyeliği için aday statüsü aldı. Bu büyük bir başarı. NATO üyeliği için de başvurduk” ifadesini kullandı.Ukrayna lideri ayrıca Afrika ülkelerinde 10 büyükelçilik açmayı planladıklarını dile getirdi.Ülkenin savunma ihtiyaçlarını sağlamaları gerektiğini kaydeden Zelenskiy, “Savunma ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli çalışmalısınız” dedi.Bir başka önemli görevin, ülkenin enerji sektörünü onarmak olduğunu dile getiren Ukrayna lideri, sonuçlar elde etmek için büyükelçilerden bu yönde partner ülkeler ve uluslararası örgütlerle yakın işbirliği yapma talebinde bulundu.Rusya’ya yaptırımların uygulanması, Rusya’ya yönelik uluslararası savaş suçu mahkemesinin kurulması ve Rusya’nın yurtdışındaki varlıklarının engellenmesi yönündeki çalışmaları artırma çağrısında bulunan Zelenskiy, diplomasinin 2023’teki görevlerinden biri olarak, “NATO Zirvesi’ne hazırlık ve bu zirveden Ukrayna için somut sonuçların çıkmasını sağlamayı” gösterdi.
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ukrayna, vladimir zelenskiy, abd
ukrayna, vladimir zelenskiy, abd

Zelenskiy’in Ukraynalı diplomatlara verdiği görevler arasında Rusya’yla görüşmeler yok

22:38 23.12.2022
© İHAUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i taşıyan uçak ABD’nin başkenti Washington DC'de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na indi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i taşıyan uçak ABD’nin başkenti Washington DC'de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na indi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© İHA
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülke diplomasisinin 2023’teki başlıca görevlerini saydı. Görevler arasında Rusya’yla barış görüşmelerine yer verilmedi.
Ukraynalı büyükelçilerle bir araya gelen Zelenskiy’in sözlerine göre, ülke diplomatlarının başlıca görevlerinden biri, Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliği için görüşmelerin başlatılması.
Zelenskiy, “Ukrayna benzeri görülmemiş bir şekilde Avrupa Birliği’ni birleştirdi ve AB üyeliği için aday statüsü aldı. Bu büyük bir başarı. NATO üyeliği için de başvurduk” ifadesini kullandı.
Ukrayna lideri ayrıca Afrika ülkelerinde 10 büyükelçilik açmayı planladıklarını dile getirdi.
Ülkenin savunma ihtiyaçlarını sağlamaları gerektiğini kaydeden Zelenskiy, “Savunma ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli çalışmalısınız” dedi.
Bir başka önemli görevin, ülkenin enerji sektörünü onarmak olduğunu dile getiren Ukrayna lideri, sonuçlar elde etmek için büyükelçilerden bu yönde partner ülkeler ve uluslararası örgütlerle yakın işbirliği yapma talebinde bulundu.
Rusya’ya yaptırımların uygulanması, Rusya’ya yönelik uluslararası savaş suçu mahkemesinin kurulması ve Rusya’nın yurtdışındaki varlıklarının engellenmesi yönündeki çalışmaları artırma çağrısında bulunan Zelenskiy, diplomasinin 2023’teki görevlerinden biri olarak, “NATO Zirvesi’ne hazırlık ve bu zirveden Ukrayna için somut sonuçların çıkmasını sağlamayı” gösterdi.
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