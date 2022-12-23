https://sputniknews.com.tr/20221223/zaporojye-bolgesinden-gecen-simferopol-rostov-karayolunun-yapimi-ocakta-baslayacak-1064917902.html
Zaporijya Bölgesi’nden geçen Simferopol-Rostov karayolunun yapımı Ocak’ta başlayacak
Zaporijya Bölgesi’nden geçen Simferopol-Rostov karayolunun yapımı Ocak’ta başlayacak
Zaporijya Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, bölgeden geçen yeni ve modern Simferopol-Rostov karayolunun yapımının Ocak ayında başlayacağını duyurdu. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T18:00+0300
2022-12-23T18:00+0300
2022-12-23T18:01+0300
ukrayna krizi
zaporijya
karayolu
inşa
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Rossiya24 televizyonuna konuşan Balitskiy, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, projemize destek verdi. Otoyol, Zaporijya Bölgesi’nden de geçecek. Yeni Simferopol-Rostov projesi olacak. Tavrida gibi dört şeritli yol olacak” ifadesini kullandı.Yeni yolun, Kırım Köprüsü üzerinden yükü hafifleteceğini ve günlük en az 30 bin otomobil kapasitesine sahip olacağını söyleyen Balitskiy, Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırıların henüz çalışmalara engel olduğunu belirterek, “Bu yüzden yolun bölgemizden geçen kısmını sonra yapacağız. İlk aşamada Simferopol ve Rostov kısımları yapılacak” dedi.
zaporijya
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MIA „Rosiya Segodnya“
zaporijya, karayolu, inşa
zaporijya, karayolu, inşa
Zaporijya Bölgesi’nden geçen Simferopol-Rostov karayolunun yapımı Ocak’ta başlayacak
18:00 23.12.2022 (güncellendi: 18:01 23.12.2022) Abone ol
Zaporijya Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, bölgeden geçen yeni ve modern Simferopol-Rostov karayolunun yapımının Ocak ayında başlayacağını duyurdu.
Rossiya24 televizyonuna konuşan Balitskiy, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, projemize destek verdi. Otoyol, Zaporijya Bölgesi’nden de geçecek. Yeni Simferopol-Rostov projesi olacak. Tavrida gibi dört şeritli yol olacak” ifadesini kullandı.
Yeni yolun, Kırım Köprüsü üzerinden yükü hafifleteceğini ve günlük en az 30 bin otomobil kapasitesine sahip olacağını söyleyen Balitskiy, Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırıların henüz çalışmalara engel olduğunu belirterek, “Bu yüzden yolun bölgemizden geçen kısmını sonra yapacağız. İlk aşamada Simferopol ve Rostov kısımları yapılacak” dedi.