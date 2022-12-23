Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221223/zaporojye-bolgesinden-gecen-simferopol-rostov-karayolunun-yapimi-ocakta-baslayacak-1064917902.html
Zaporijya Bölgesi’nden geçen Simferopol-Rostov karayolunun yapımı Ocak’ta başlayacak
Zaporijya Bölgesi’nden geçen Simferopol-Rostov karayolunun yapımı Ocak’ta başlayacak
Zaporijya Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, bölgeden geçen yeni ve modern Simferopol-Rostov karayolunun yapımının Ocak ayında başlayacağını duyurdu. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T18:00+0300
2022-12-23T18:01+0300
ukrayna krizi
zaporijya
karayolu
inşa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/15/1060196285_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_78ee189fd397936ad02457aa51ad84ca.jpg
Rossiya24 televizyonuna konuşan Balitskiy, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, projemize destek verdi. Otoyol, Zaporijya Bölgesi’nden de geçecek. Yeni Simferopol-Rostov projesi olacak. Tavrida gibi dört şeritli yol olacak” ifadesini kullandı.Yeni yolun, Kırım Köprüsü üzerinden yükü hafifleteceğini ve günlük en az 30 bin otomobil kapasitesine sahip olacağını söyleyen Balitskiy, Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırıların henüz çalışmalara engel olduğunu belirterek, “Bu yüzden yolun bölgemizden geçen kısmını sonra yapacağız. İlk aşamada Simferopol ve Rostov kısımları yapılacak” dedi.
zaporijya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/15/1060196285_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3f049909943361a94af19a13831d63f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zaporijya, karayolu, inşa
zaporijya, karayolu, inşa

Zaporijya Bölgesi’nden geçen Simferopol-Rostov karayolunun yapımı Ocak’ta başlayacak

18:00 23.12.2022 (güncellendi: 18:01 23.12.2022)
© AAZaporijya
Zaporijya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Zaporijya Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, bölgeden geçen yeni ve modern Simferopol-Rostov karayolunun yapımının Ocak ayında başlayacağını duyurdu.
Rossiya24 televizyonuna konuşan Balitskiy, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, projemize destek verdi. Otoyol, Zaporijya Bölgesi’nden de geçecek. Yeni Simferopol-Rostov projesi olacak. Tavrida gibi dört şeritli yol olacak” ifadesini kullandı.
Yeni yolun, Kırım Köprüsü üzerinden yükü hafifleteceğini ve günlük en az 30 bin otomobil kapasitesine sahip olacağını söyleyen Balitskiy, Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırıların henüz çalışmalara engel olduğunu belirterek, “Bu yüzden yolun bölgemizden geçen kısmını sonra yapacağız. İlk aşamada Simferopol ve Rostov kısımları yapılacak” dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала