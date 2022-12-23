https://sputniknews.com.tr/20221223/zaporojye-bolgesinden-gecen-simferopol-rostov-karayolunun-yapimi-ocakta-baslayacak-1064917902.html

Zaporijya Bölgesi’nden geçen Simferopol-Rostov karayolunun yapımı Ocak’ta başlayacak

Zaporijya Bölgesi’nden geçen Simferopol-Rostov karayolunun yapımı Ocak’ta başlayacak

Zaporijya Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, bölgeden geçen yeni ve modern Simferopol-Rostov karayolunun yapımının Ocak ayında başlayacağını duyurdu. 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T18:00+0300

2022-12-23T18:00+0300

2022-12-23T18:01+0300

ukrayna krizi

zaporijya

karayolu

inşa

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Rossiya24 televizyonuna konuşan Balitskiy, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, projemize destek verdi. Otoyol, Zaporijya Bölgesi’nden de geçecek. Yeni Simferopol-Rostov projesi olacak. Tavrida gibi dört şeritli yol olacak” ifadesini kullandı.Yeni yolun, Kırım Köprüsü üzerinden yükü hafifleteceğini ve günlük en az 30 bin otomobil kapasitesine sahip olacağını söyleyen Balitskiy, Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırıların henüz çalışmalara engel olduğunu belirterek, “Bu yüzden yolun bölgemizden geçen kısmını sonra yapacağız. İlk aşamada Simferopol ve Rostov kısımları yapılacak” dedi.

zaporijya

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zaporijya, karayolu, inşa