https://sputniknews.com.tr/20221223/zaporijya-bolgesinin-melitopol-kentinde-teror-saldirisi-duzenlendi-1064918339.html
Zaporijya Bölgesi'nin Melitopol kentinde terör saldırısı düzenlendi
Zaporijya Bölgesi'nin Melitopol kentinde terör saldırısı düzenlendi
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporijya Bölgesi'nin Melitopol kentinde 'ZaTV' adlı bölgesel televizyon şirketinin binası yakınında büyük bir patlama yaşandı... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T18:12+0300
2022-12-23T18:12+0300
2022-12-23T18:12+0300
ukrayna krizi
zaporijya
melitopol
vladimir rogov
saldırı
bombalı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064918195_0:195:1280:915_1920x0_80_0_0_93c8157e3528e5e157335df35fdc37c4.png
Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi Üyesi Vladimir Rogov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Bölgesel televizyon şirketimiz 'ZaTV' binasının yakınında terör saldırısı yaşandı. İlk belirlemelere göre el yapımı patlayıcı infilak etti" dedi. Patlamanın etkisiyle binanın cephesinin ve pencerelerinin hasar aldığını söyleyen Rogov, acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışma yaptığını ve saldırının detaylarının netleştirilmeye çalışıldığını ifade etti. Güvenlik güçlerinin edindiği ilk bilgilere göre saldırı, binanın ön tarafına yaklaşan bomba yüklü bir araç infilak ettirilerek düzenlendi.Saldırıya ilişkin ilk görüntüleri paylaşan Rusya Toplum Odası üyesi Aleksandr Malkeviç, "Televizyon kanalı çalışanları işe giderken binanın önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlama, 1.5-2 kg TNT eşdeğerinde. Kanal çalışanı 5 kişi yaralandı" dedi.
zaporijya
melitopol
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064918195_0:75:1280:1035_1920x0_80_0_0_90843159f3fd60f153196c065efaf36e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zaporijya, melitopol, vladimir rogov, saldırı, bombalı saldırı
zaporijya, melitopol, vladimir rogov, saldırı, bombalı saldırı
Zaporijya Bölgesi'nin Melitopol kentinde terör saldırısı düzenlendi
Abone ol
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporijya Bölgesi'nin Melitopol kentinde 'ZaTV' adlı bölgesel televizyon şirketinin binası yakınında büyük bir patlama yaşandı. Zaporijya makamları, olayın terör saldırısı olduğunu belirtti.
Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi Üyesi Vladimir Rogov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Bölgesel televizyon şirketimiz 'ZaTV' binasının yakınında terör saldırısı yaşandı. İlk belirlemelere göre el yapımı patlayıcı infilak etti" dedi.
Patlamanın etkisiyle binanın cephesinin ve pencerelerinin hasar aldığını söyleyen Rogov, acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışma yaptığını ve saldırının detaylarının netleştirilmeye çalışıldığını ifade etti.
Güvenlik güçlerinin edindiği ilk bilgilere göre saldırı, binanın ön tarafına yaklaşan bomba yüklü bir araç infilak ettirilerek düzenlendi.
Saldırıya ilişkin ilk görüntüleri paylaşan Rusya Toplum Odası üyesi Aleksandr Malkeviç, "Televizyon kanalı çalışanları işe giderken binanın önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlama, 1.5-2 kg TNT eşdeğerinde. Kanal çalışanı 5 kişi yaralandı" dedi.