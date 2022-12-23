Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221223/zaporijya-bolgesinin-melitopol-kentinde-teror-saldirisi-duzenlendi-1064918339.html
Zaporijya Bölgesi'nin Melitopol kentinde terör saldırısı düzenlendi
Zaporijya Bölgesi'nin Melitopol kentinde terör saldırısı düzenlendi
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporijya Bölgesi'nin Melitopol kentinde 'ZaTV' adlı bölgesel televizyon şirketinin binası yakınında büyük bir patlama yaşandı... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T18:12+0300
2022-12-23T18:12+0300
ukrayna krizi
zaporijya
melitopol
vladimir rogov
saldırı
bombalı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064918195_0:195:1280:915_1920x0_80_0_0_93c8157e3528e5e157335df35fdc37c4.png
Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi Üyesi Vladimir Rogov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Bölgesel televizyon şirketimiz 'ZaTV' binasının yakınında terör saldırısı yaşandı. İlk belirlemelere göre el yapımı patlayıcı infilak etti" dedi. Patlamanın etkisiyle binanın cephesinin ve pencerelerinin hasar aldığını söyleyen Rogov, acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışma yaptığını ve saldırının detaylarının netleştirilmeye çalışıldığını ifade etti. Güvenlik güçlerinin edindiği ilk bilgilere göre saldırı, binanın ön tarafına yaklaşan bomba yüklü bir araç infilak ettirilerek düzenlendi.Saldırıya ilişkin ilk görüntüleri paylaşan Rusya Toplum Odası üyesi Aleksandr Malkeviç, "Televizyon kanalı çalışanları işe giderken binanın önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlama, 1.5-2 kg TNT eşdeğerinde. Kanal çalışanı 5 kişi yaralandı" dedi.
zaporijya
melitopol
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064918195_0:75:1280:1035_1920x0_80_0_0_90843159f3fd60f153196c065efaf36e.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zaporijya, melitopol, vladimir rogov, saldırı, bombalı saldırı
zaporijya, melitopol, vladimir rogov, saldırı, bombalı saldırı

Zaporijya Bölgesi'nin Melitopol kentinde terör saldırısı düzenlendi

18:12 23.12.2022
© TelegramZaporijya Bölgesi'nin Melitopol kentinde terör saldırısı düzenlendi
Zaporijya Bölgesi'nin Melitopol kentinde terör saldırısı düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© Telegram
Abone olTelegram
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporijya Bölgesi'nin Melitopol kentinde 'ZaTV' adlı bölgesel televizyon şirketinin binası yakınında büyük bir patlama yaşandı. Zaporijya makamları, olayın terör saldırısı olduğunu belirtti.
Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi Üyesi Vladimir Rogov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Bölgesel televizyon şirketimiz 'ZaTV' binasının yakınında terör saldırısı yaşandı. İlk belirlemelere göre el yapımı patlayıcı infilak etti" dedi.

Patlamanın etkisiyle binanın cephesinin ve pencerelerinin hasar aldığını söyleyen Rogov, acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışma yaptığını ve saldırının detaylarının netleştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Güvenlik güçlerinin edindiği ilk bilgilere göre saldırı, binanın ön tarafına yaklaşan bomba yüklü bir araç infilak ettirilerek düzenlendi.
Saldırıya ilişkin ilk görüntüleri paylaşan Rusya Toplum Odası üyesi Aleksandr Malkeviç, "Televizyon kanalı çalışanları işe giderken binanın önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlama, 1.5-2 kg TNT eşdeğerinde. Kanal çalışanı 5 kişi yaralandı" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала