https://sputniknews.com.tr/20221223/zaporijya-bolgesinin-melitopol-kentinde-teror-saldirisi-duzenlendi-1064918339.html

Zaporijya Bölgesi'nin Melitopol kentinde terör saldırısı düzenlendi

Zaporijya Bölgesi'nin Melitopol kentinde terör saldırısı düzenlendi

Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporijya Bölgesi'nin Melitopol kentinde 'ZaTV' adlı bölgesel televizyon şirketinin binası yakınında büyük bir patlama yaşandı... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T18:12+0300

2022-12-23T18:12+0300

2022-12-23T18:12+0300

ukrayna krizi

zaporijya

melitopol

vladimir rogov

saldırı

bombalı saldırı

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Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi Üyesi Vladimir Rogov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Bölgesel televizyon şirketimiz 'ZaTV' binasının yakınında terör saldırısı yaşandı. İlk belirlemelere göre el yapımı patlayıcı infilak etti" dedi. Patlamanın etkisiyle binanın cephesinin ve pencerelerinin hasar aldığını söyleyen Rogov, acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışma yaptığını ve saldırının detaylarının netleştirilmeye çalışıldığını ifade etti. Güvenlik güçlerinin edindiği ilk bilgilere göre saldırı, binanın ön tarafına yaklaşan bomba yüklü bir araç infilak ettirilerek düzenlendi.Saldırıya ilişkin ilk görüntüleri paylaşan Rusya Toplum Odası üyesi Aleksandr Malkeviç, "Televizyon kanalı çalışanları işe giderken binanın önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlama, 1.5-2 kg TNT eşdeğerinde. Kanal çalışanı 5 kişi yaralandı" dedi.

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zaporijya, melitopol, vladimir rogov, saldırı, bombalı saldırı