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Yargıtay'dan Şule Çet kararı: İki sanığın aldığı hapis cezası onandı
Yargıtay'dan Şule Çet kararı: İki sanığın aldığı hapis cezası onandı
Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada Yargıtay kararını açıkladı. Yargıtay, davanın İki sanığına verilen hapis cezalarını onadı. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
şule çet
yargıtay cumhuriyet başsavcılığı
yargıtay
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Şüpheli ölümüyle Türkiye gündemine oturan üniversitesi öğrencisi Şule Çet davasındaki sanıkların cezası kesinleşti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada sanık Çağatay Aksu'ya verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis ile sanık Berk Akand'a verilen 18 yıl 9 ay hapis cezalarını onadı. Daire, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinin 4 Aralık 2019'daki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Buna göre, sanık Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından da toplam 12 yıl 6 ay hapis cezaları onandı. Aksu'nun işlediği suçlara yardım ettiği belirtilen sanık Berk Akand hakkındaki 18 yıl 9 ay hapis cezasının da onanması kararlaştırıldı.Şule Çet'in şüpheli ölümüGazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de, Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı."Kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarının yöneltildiği sanıklar Aksu ve Akand, ilk defa 6 Şubat 2019'da hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.Davanın 20 Kasım 2019'da görülen duruşmasında Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıklamış, Aksu'nun üzerine atılı suçlardan müebbet hapis ve 39 yıla, Akand'ın ise Aksu'nun eylemlerine yardım ettiği gerekçesiyle 31 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etmişti.Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karar, 2020'de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulunmuştu.
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şule çet, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, yargıtay
şule çet, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, yargıtay

Yargıtay'dan Şule Çet kararı: İki sanığın aldığı hapis cezası onandı

12:59 23.12.2022 (güncellendi: 13:20 23.12.2022)
© Fotoğraf : TwitterŞule Çet’in avukatı: Boğularak öldürülmüş olabilir
Şule Çet’in avukatı: Boğularak öldürülmüş olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada Yargıtay kararını açıkladı. Yargıtay, davanın İki sanığına verilen hapis cezalarını onadı.
Şüpheli ölümüyle Türkiye gündemine oturan üniversitesi öğrencisi Şule Çet davasındaki sanıkların cezası kesinleşti.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada sanık Çağatay Aksu'ya verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis ile sanık Berk Akand'a verilen 18 yıl 9 ay hapis cezalarını onadı.
Daire, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinin 4 Aralık 2019'daki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Buna göre, sanık Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından da toplam 12 yıl 6 ay hapis cezaları onandı.
Aksu'nun işlediği suçlara yardım ettiği belirtilen sanık Berk Akand hakkındaki 18 yıl 9 ay hapis cezasının da onanması kararlaştırıldı.

Şule Çet'in şüpheli ölümü

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de, Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı.

"Kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarının yöneltildiği sanıklar Aksu ve Akand, ilk defa 6 Şubat 2019'da hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.

Davanın 20 Kasım 2019'da görülen duruşmasında Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıklamış, Aksu'nun üzerine atılı suçlardan müebbet hapis ve 39 yıla, Akand'ın ise Aksu'nun eylemlerine yardım ettiği gerekçesiyle 31 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etmişti.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karar, 2020'de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulunmuştu.
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