https://sputniknews.com.tr/20221223/yargitaydan-kovid-sebebiyle-ucak-bileti-iadesi-karari-1064905989.html

Yargıtay'dan Kovid-19 sebebiyle uçak bileti iadesi kararı

Yargıtay'dan Kovid-19 sebebiyle uçak bileti iadesi kararı

Salgın döneminde aldığı uçak biletinin iadesini isteyen bir kişi, tüketici heyeti tarafından haklı bulundu. Firmanın açtığı davada mahkeme, tüketici hakem... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T12:35+0300

2022-12-23T12:35+0300

2022-12-23T12:35+0300

türkiye

yargıtay

kovid-19

mahkeme

bilet

tüketici

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Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, tüketici hakem heyetince Kovid-19 salgını nedeniyle alınan uçak bileti ücretinin iadesi kararının mahkemece iptaline hükmedilmesini, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı bularak kanun yararına bozdu.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, bir hava yolu şirketinden İstanbul-Barselona uçuşu için bilet alan kişi, Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşların tehlikeli hale geldiğini ileri sürerek, ücret iadesi için tüketici hakem heyetine başvurdu. Heyet, ücretin iadesine karar verdi.Hava yolu şirketinin, karara karşı açtığı davada İstanbul Anadolu 1. Tüketici Mahkemesi, uyuşmazlık konusu olayda tüketici hakem heyetinin görevli olmadığı gerekçesiyle iptal kararı verdi. Kararda, uyuşmazlık konusu taşıma işleminin uluslararası sözleşmenin alanında kaldığı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirme yapılamayacağı, konunun asliye ticaret mahkemelerinin görev alanında yer aldığı ve tüketici hakem heyetinin görevli olmadığı belirtildi.Adalet Bakanlığı devreye girdiMahkeme kararının kesinleşmesi üzerine Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma isteminde bulundu.Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere kararın kanun yararına bozulmasına hükmetti.'Ticari olmayan amaç'Kararda, ücret iadesi talep edenin ticari ve mesleki olmayan amaçlarla bilet alan tüketici konumunda olduğu, hava yolu şirketi ile aralarında bir sözleşmenin var olduğu, salgın hastalık nedeniyle de alıcının iade isteminde bulunduğu anımsatıldı.Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da, taraflardan birinin tüketici olması halinde diğer kanunlarda yer alan düzenlemelerin anılan kanunun uygulanmasını engellemeyeceğinin hüküm altına alındığına dikkati çekilen kararda, dava konusu uyuşmazlıkta tüketici hakem heyetinin görevli olduğu ifade edildi.Kanun yararına bozmaYerel mahkemenin verdiği iptal kararının, yasal düzenlemeler karşısında hukuka aykırı olduğu belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20221222/yargitay-sahte-savciya-verilen-cezayi-az-bularak-bozdu-1064867964.html

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