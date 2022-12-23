https://sputniknews.com.tr/20221223/washington-post-zelenskiy-kongre-uyelerini-rusyayi-yenme-olasiligina-ikna-etmeye-calisti-1064933955.html

Washington Post: Zelenskiy, kongre üyelerini Rusya'yı yenme olasılığına ikna etmeye çalıştı

Washington Post: Zelenskiy, kongre üyelerini Rusya'yı yenme olasılığına ikna etmeye çalıştı

Washington Post, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin ABD'ye ziyaretinde Amerikan yetkililerini Ukrayna'nın Rusya'yı yenme olasılığına ikna etmeye çalıştığını... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T22:35+0300

2022-12-23T22:35+0300

2022-12-23T22:35+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

washington post

abd

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Washington Post, çok sayıda kayanağa dayandırarak verdiği haberinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ABD'ye yaptığı günübirlik ziyaret sırasında Başkan Joe Biden ve Kongre üyelerini Ukrayna'nın Rusya ile savaşı ‘kesinlikle kazanabileceğine’ ikna etmeye çalıştığını, ancak Washington’daki yetkililerin bu iyimser tahmini paylaşmadığını aktardı.Haberde, “Zelenskiy, Biden ve senatörlerle yaptığı kısa toplantılarda Ukrayna'nın savaşı tamamen kazanabileceğini kanıtlamaya çalıştı. Ancak yetkililerin hemen hepsi bunun pek olası olmadığını düşünüyor” denilerek, Zelenskiy'nin ziyaretinin ‘ağır kış şartlarında yürütülen şiddetli çatışmalarda sonuç elde edilebileceğinden şüpheleri olan senatörlerin ve diğer Amerikalıların desteğini alma’ girişimi olduğu kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20221223/abd-nato-muttefiki-turkiyeye-satmadigi-patriot-savunma-sistemini-ukraynaya-ucretsiz-gonderiyor-1064911269.html

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vladimir zelenskiy, washington post, abd