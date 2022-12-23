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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221223/washington-post-zelenskiy-kongre-uyelerini-rusyayi-yenme-olasiligina-ikna-etmeye-calisti-1064933955.html
Washington Post: Zelenskiy, kongre üyelerini Rusya'yı yenme olasılığına ikna etmeye çalıştı
Washington Post: Zelenskiy, kongre üyelerini Rusya'yı yenme olasılığına ikna etmeye çalıştı
Washington Post, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin ABD'ye ziyaretinde Amerikan yetkililerini Ukrayna'nın Rusya'yı yenme olasılığına ikna etmeye çalıştığını... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T22:35+0300
2022-12-23T22:35+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
washington post
abd
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Washington Post, çok sayıda kayanağa dayandırarak verdiği haberinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ABD'ye yaptığı günübirlik ziyaret sırasında Başkan Joe Biden ve Kongre üyelerini Ukrayna'nın Rusya ile savaşı ‘kesinlikle kazanabileceğine’ ikna etmeye çalıştığını, ancak Washington’daki yetkililerin bu iyimser tahmini paylaşmadığını aktardı.Haberde, “Zelenskiy, Biden ve senatörlerle yaptığı kısa toplantılarda Ukrayna'nın savaşı tamamen kazanabileceğini kanıtlamaya çalıştı. Ancak yetkililerin hemen hepsi bunun pek olası olmadığını düşünüyor” denilerek, Zelenskiy'nin ziyaretinin ‘ağır kış şartlarında yürütülen şiddetli çatışmalarda sonuç elde edilebileceğinden şüpheleri olan senatörlerin ve diğer Amerikalıların desteğini alma’ girişimi olduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221223/abd-nato-muttefiki-turkiyeye-satmadigi-patriot-savunma-sistemini-ukraynaya-ucretsiz-gonderiyor-1064911269.html
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vladimir zelenskiy, washington post, abd
vladimir zelenskiy, washington post, abd

Washington Post: Zelenskiy, kongre üyelerini Rusya'yı yenme olasılığına ikna etmeye çalıştı

22:35 23.12.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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Washington Post, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin ABD'ye ziyaretinde Amerikan yetkililerini Ukrayna'nın Rusya'yı yenme olasılığına ikna etmeye çalıştığını yazdı.
Washington Post, çok sayıda kayanağa dayandırarak verdiği haberinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ABD'ye yaptığı günübirlik ziyaret sırasında Başkan Joe Biden ve Kongre üyelerini Ukrayna'nın Rusya ile savaşı ‘kesinlikle kazanabileceğine’ ikna etmeye çalıştığını, ancak Washington’daki yetkililerin bu iyimser tahmini paylaşmadığını aktardı.
Haberde, “Zelenskiy, Biden ve senatörlerle yaptığı kısa toplantılarda Ukrayna'nın savaşı tamamen kazanabileceğini kanıtlamaya çalıştı. Ancak yetkililerin hemen hepsi bunun pek olası olmadığını düşünüyor” denilerek, Zelenskiy'nin ziyaretinin ‘ağır kış şartlarında yürütülen şiddetli çatışmalarda sonuç elde edilebileceğinden şüpheleri olan senatörlerin ve diğer Amerikalıların desteğini alma’ girişimi olduğu kaydedildi.
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