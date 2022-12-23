https://sputniknews.com.tr/20221223/vietnam-gazisinin-abdde-aldigi-6-biletin-6sina-da-buyuk-ikramiye-vurdu-1064909118.html
Vietnam gazisinin ABD'de aldığı 6 biletin 6'sına da büyük ikramiye vurdu
Vietnam gazisinin ABD'de aldığı 6 biletin 6'sına da büyük ikramiye vurdu
ABD'de Vietnam gazisi Raymond Roberts'ın aldığı aynı numaralı 6 şans oyunu biletinin hepsine büyük ikramiye çıktı. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T13:38+0300
2022-12-23T13:38+0300
2022-12-23T13:40+0300
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20 yıldır şans oyunları oynayan Roberts, 15 Aralık'ta Massachusetts'daki bir bayiden aynı numaraların olduğu 6 bilet satın aldı.Roberts'ın, doğum günleri ve yıl dönümlerindeki sayıların kombinasyonundan oluşturarak seçtiği 6 biletin hepsine büyük ikramiye vurdu.Vietnam gazisi Roberts, yaklaşık 2 milyon dolar ile kendisine 20 yıl boyunca yapılacak yıllık 25 bin dolarlık ödemenin sahibi oldu.
https://sputniknews.com.tr/20220720/euromillions-lotosunda-britanyadan-oynanan-kupona-tum-zamanlarin-en-buyuk-ikramiyesi-isabet-etti-1058925884.html
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piyango, ikramiye, abd
Vietnam gazisinin ABD'de aldığı 6 biletin 6'sına da büyük ikramiye vurdu
13:38 23.12.2022 (güncellendi: 13:40 23.12.2022) Abone ol
ABD'de Vietnam gazisi Raymond Roberts'ın aldığı aynı numaralı 6 şans oyunu biletinin hepsine büyük ikramiye çıktı.
20 yıldır şans oyunları oynayan Roberts, 15 Aralık'ta Massachusetts'daki bir bayiden aynı numaraların olduğu 6 bilet satın aldı.
Roberts'ın, doğum günleri ve yıl dönümlerindeki sayıların kombinasyonundan oluşturarak seçtiği 6 biletin hepsine büyük ikramiye vurdu.
Vietnam gazisi Roberts, yaklaşık 2 milyon dolar ile kendisine 20 yıl boyunca yapılacak yıllık 25 bin dolarlık ödemenin sahibi oldu.