https://sputniknews.com.tr/20221223/umit-ozdag-oy-kullanma-yasi-12ye-indirilsin-zafer-partisi-tek-basina-iktidara-gelir-1064894024.html
Ümit Özdağ: Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir
Ümit Özdağ: Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, çocukların yolda kendisini çevirip 'seni seviyoruz' dediğini anlatarak, "Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T01:43+0300
2022-12-23T01:43+0300
2022-12-23T01:43+0300
türkiye
ümit özdağ
zafer partisi
çocuk
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oy kullanma yaşının 12'ye indirilmesi çağrısı yaptı.Gazete Duvar'ın haberine göre Demeç.org'un yayınına katılıp gazeteci Şaban Sevinç'in sorularını yanıtlayan Özdağ, şunları söyledi:
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ümit özdağ, zafer partisi, çocuk
ümit özdağ, zafer partisi, çocuk
Ümit Özdağ: Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, çocukların yolda kendisini çevirip 'seni seviyoruz' dediğini anlatarak, "Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oy kullanma yaşının 12'ye indirilmesi çağrısı yaptı.
Gazete Duvar'ın haberine
göre Demeç.org'un yayınına katılıp gazeteci Şaban Sevinç'in sorularını yanıtlayan Özdağ, şunları söyledi:
"Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir. Ciddi söylüyorum. 12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup 'seni seviyoruz' diyor. Soruyorum 'beni nereden tanıyorsun' diye 'sosyal medyadan diyorlar. Annelerine ve babalarına beni ve Zafer Partisini anlatıyorlar..."