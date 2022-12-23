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https://sputniknews.com.tr/20221223/umit-ozdag-oy-kullanma-yasi-12ye-indirilsin-zafer-partisi-tek-basina-iktidara-gelir-1064894024.html
Ümit Özdağ: Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir
Ümit Özdağ: Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, çocukların yolda kendisini çevirip 'seni seviyoruz' dediğini anlatarak, "Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ümit özdağ
zafer partisi
çocuk
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oy kullanma yaşının 12'ye indirilmesi çağrısı yaptı.Gazete Duvar'ın haberine göre Demeç.org'un yayınına katılıp gazeteci Şaban Sevinç'in sorularını yanıtlayan Özdağ, şunları söyledi:
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ümit özdağ, zafer partisi, çocuk
ümit özdağ, zafer partisi, çocuk

Ümit Özdağ: Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir

01:43 23.12.2022
© AAZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© AA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, çocukların yolda kendisini çevirip 'seni seviyoruz' dediğini anlatarak, "Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oy kullanma yaşının 12'ye indirilmesi çağrısı yaptı.
Gazete Duvar'ın haberine göre Demeç.org'un yayınına katılıp gazeteci Şaban Sevinç'in sorularını yanıtlayan Özdağ, şunları söyledi:
"Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir. Ciddi söylüyorum. 12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup 'seni seviyoruz' diyor. Soruyorum 'beni nereden tanıyorsun' diye 'sosyal medyadan diyorlar. Annelerine ve babalarına beni ve Zafer Partisini anlatıyorlar..."
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