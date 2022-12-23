Ümit Özdağ: Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir

"Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir. Ciddi söylüyorum. 12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup 'seni seviyoruz' diyor. Soruyorum 'beni nereden tanıyorsun' diye 'sosyal medyadan diyorlar. Annelerine ve babalarına beni ve Zafer Partisini anlatıyorlar..."