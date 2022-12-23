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https://sputniknews.com.tr/20221223/turk-lirasini-klozete-atan-mika-can-raun-hakim-karsisinda-bugune-kadar-politik-davranisim-olmadi-1064909717.html
Türk lirasını klozete atan Mika Can Raun hakim karşısında: 'Bugüne kadar politik davranışım olmadı'
Türk lirasını klozete atan Mika Can Raun hakim karşısında: 'Bugüne kadar politik davranışım olmadı'
Türk lirasını klozete attığı gerekçesiyle hakkında ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ ve ‘Devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçlarından 7 yıl 6... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T13:54+0300
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'Mika Can Raun' lakabıyla tanınan Mikail Can Kurnaz isimli sosyal medya fenomeninin 21 Ekim tarihinde 100 TL'yi klozete atarak üzerine sifon çektiği görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ardından gözaltında altına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mikail Can Kurnaz hakkında 'Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret' ve 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçlarından hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmaya, Mika Can Raun ve avukatı katıldı.‘Hiçbir şey düşünmeden yaptım’Sanık savunmasında şunları söyledi:Avukatı ise, “Müvekkilim sosyal medyada tanınan içerik üreticisidir. Komedi dışında herhangi bir alanda içerik üretmemiştir. Davaya konu edilen videoda diğer videolar gibi siyasi ve politik bir amaç gütmemiştir. Müvekkilim söz konusu videoda ekstra olarak ‘güzel ülkem’ şeklinde bir ibare kullanmıştır. Devletin egemenlik alametlerini ve Atatürk hatırasını aşağılamak isteyen birisinin bu şekilde ibare kullanmayacağı açıktır” diyerek müvekkili halkında beraat kararı verilmesini talep etti.Duruşma ertelendiAra kararını açıklayan mahkeme sanık hakkındaki adli kontrol kararını kaldırarak, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
https://sputniknews.com.tr/20221118/turk-lirasini-klozete-atan-fenomen-hakkinda-7-bucuk-yil-hapis-talebi-1063600548.html
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fenomen, türk lirası, dava, erteleme kararı
fenomen, türk lirası, dava, erteleme kararı

Türk lirasını klozete atan Mika Can Raun hakim karşısında: 'Bugüne kadar politik davranışım olmadı'

13:54 23.12.2022 (güncellendi: 14:11 23.12.2022)
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - ONUR DURSUN - SADIK KAHRAMANTürk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun gözaltına alındı
Türk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - ONUR DURSUN - SADIK KAHRAMAN
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Türk lirasını klozete attığı gerekçesiyle hakkında ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ ve ‘Devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenilen sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, “Bugüne kadar hayatımda siyasi ve politik bir davranışım olmadı” dedi.
'Mika Can Raun' lakabıyla tanınan Mikail Can Kurnaz isimli sosyal medya fenomeninin 21 Ekim tarihinde 100 TL'yi klozete atarak üzerine sifon çektiği görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ardından gözaltında altına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mikail Can Kurnaz hakkında 'Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret' ve 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçlarından hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmaya, Mika Can Raun ve avukatı katıldı.

‘Hiçbir şey düşünmeden yaptım’

Sanık savunmasında şunları söyledi:
“Bugüne kadar hayatımda siyasi ve politik bir davranışım olmadı. Bu amaçla sosyal medyada da bir paylaşım yapmadım. İddiaya konu olayın yanlış anlaşıldığını anlayınca hemen videoyu kaldırdım ve olaya ilişkin açıklama yaptım. Hiçbir şey düşünmeden yaptım. Şöyle ki zaten parayı tuvalete atmadım. İnsanlar da bu durumu biliyordu. Atatürk'ün hatırasına bir kastım yoktur. Devletin egemenlik alametlerini aşağılamaya yönelik herhangi bir kastım da olmamıştır. Suçu kesinlikle kabul etmiyorum. Videonun sonunda söylemiş olduğum düşüncede de herhangi bir suç kastım yoktur. Daha öncesinde de benimkinden daha farklı açık ve net parayı aşağılayan paylaşımlar yapılmıştı ancak bana yapılan gibi gözaltı kararı verilmedi. Dava da açılmadı. Öncelikle beraatımı aksi halde hakkımda lehe olan bütün hükümlerin uygulanmasını talep ederim.”
Avukatı ise, “Müvekkilim sosyal medyada tanınan içerik üreticisidir. Komedi dışında herhangi bir alanda içerik üretmemiştir. Davaya konu edilen videoda diğer videolar gibi siyasi ve politik bir amaç gütmemiştir. Müvekkilim söz konusu videoda ekstra olarak ‘güzel ülkem’ şeklinde bir ibare kullanmıştır. Devletin egemenlik alametlerini ve Atatürk hatırasını aşağılamak isteyen birisinin bu şekilde ibare kullanmayacağı açıktır” diyerek müvekkili halkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme sanık hakkındaki adli kontrol kararını kaldırarak, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
Türk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
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Türk Lirası'nı klozete atan fenomen Mika Can Raun hakkında 7 buçuk yıl hapis talebi
18 Kasım, 13:50
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