Türk lirasını klozete atan Mika Can Raun hakim karşısında: 'Bugüne kadar politik davranışım olmadı'

'Mika Can Raun' lakabıyla tanınan Mikail Can Kurnaz isimli sosyal medya fenomeninin 21 Ekim tarihinde 100 TL'yi klozete atarak üzerine sifon çektiği görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ardından gözaltında altına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mikail Can Kurnaz hakkında 'Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret' ve 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçlarından hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmaya, Mika Can Raun ve avukatı katıldı.‘Hiçbir şey düşünmeden yaptım’Sanık savunmasında şunları söyledi:Avukatı ise, “Müvekkilim sosyal medyada tanınan içerik üreticisidir. Komedi dışında herhangi bir alanda içerik üretmemiştir. Davaya konu edilen videoda diğer videolar gibi siyasi ve politik bir amaç gütmemiştir. Müvekkilim söz konusu videoda ekstra olarak ‘güzel ülkem’ şeklinde bir ibare kullanmıştır. Devletin egemenlik alametlerini ve Atatürk hatırasını aşağılamak isteyen birisinin bu şekilde ibare kullanmayacağı açıktır” diyerek müvekkili halkında beraat kararı verilmesini talep etti.Duruşma ertelendiAra kararını açıklayan mahkeme sanık hakkındaki adli kontrol kararını kaldırarak, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

