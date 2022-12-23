https://sputniknews.com.tr/20221223/tir-dorsesinden-kacak-gocmenler-cikti-1064899966.html

TIR dorsesinden kaçak göçmenler çıktı

TIR dorsesinden kaçak göçmenler çıktı

TEM'de şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından geri... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T08:17+0300

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türkiye

kocaeli

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kaçak göçmen

göçmen kaçakçılığı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir TIR'ın dorsesinde çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesimi D-100 karayolu bağlantı noktasında durumundan şüphelendiği 34 PV 2002 plakalı TIR'ı durdurdu.TIR'ın dorsesinde çok sayıda göçmen olduğu görüldü.Sürücü gözaltına alınırken kaçak göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlanınca geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.

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