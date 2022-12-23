https://sputniknews.com.tr/20221223/tir-dorsesinden-kacak-gocmenler-cikti-1064899966.html
TIR dorsesinden kaçak göçmenler çıktı
TIR dorsesinden kaçak göçmenler çıktı
TEM'de şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından geri... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T08:17+0300
2022-12-23T08:17+0300
2022-12-23T08:17+0300
türkiye
kocaeli
tem otoyolu
tir
kaçak göç
kaçak göçmenler
kaçak göçmen
göçmen kaçakçılığı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir TIR'ın dorsesinde çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesimi D-100 karayolu bağlantı noktasında durumundan şüphelendiği 34 PV 2002 plakalı TIR'ı durdurdu.TIR'ın dorsesinde çok sayıda göçmen olduğu görüldü.Sürücü gözaltına alınırken kaçak göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlanınca geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.
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kocaeli, tem otoyolu, tir, kaçak göç, kaçak göçmenler, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı
kocaeli, tem otoyolu, tir, kaçak göç, kaçak göçmenler, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı
TIR dorsesinden kaçak göçmenler çıktı
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TEM'de şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir TIR'ın dorsesinde çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesimi D-100 karayolu bağlantı noktasında durumundan şüphelendiği 34 PV 2002 plakalı TIR'ı durdurdu.
TIR'ın dorsesinde çok sayıda göçmen olduğu görüldü.
Sürücü gözaltına alınırken kaçak göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlanınca geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.