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https://sputniknews.com.tr/20221223/tir-dorsesinden-kacak-gocmenler-cikti-1064899966.html
TIR dorsesinden kaçak göçmenler çıktı
TIR dorsesinden kaçak göçmenler çıktı
TEM'de şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından geri... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T08:17+0300
2022-12-23T08:17+0300
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kocaeli
tem otoyolu
tir
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kaçak göçmen
göçmen kaçakçılığı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir TIR'ın dorsesinde çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesimi D-100 karayolu bağlantı noktasında durumundan şüphelendiği 34 PV 2002 plakalı TIR'ı durdurdu.TIR'ın dorsesinde çok sayıda göçmen olduğu görüldü.Sürücü gözaltına alınırken kaçak göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlanınca geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.
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kocaeli, tem otoyolu, tir, kaçak göç, kaçak göçmenler, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı

TIR dorsesinden kaçak göçmenler çıktı

08:17 23.12.2022
© İHA / MEHMET EKREM CEYLAN - MUSTAFA TAŞÖRENTEM'de şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde çok sayıda kaçak göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.
TEM'de şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde çok sayıda kaçak göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© İHA / MEHMET EKREM CEYLAN - MUSTAFA TAŞÖREN
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TEM'de şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir TIR'ın dorsesinde çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesimi D-100 karayolu bağlantı noktasında durumundan şüphelendiği 34 PV 2002 plakalı TIR'ı durdurdu.
TIR'ın dorsesinde çok sayıda göçmen olduğu görüldü.
Sürücü gözaltına alınırken kaçak göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlanınca geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.
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