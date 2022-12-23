https://sputniknews.com.tr/20221223/tetanoz-asilari-toplatiliyor-1064915367.html
Tetanos aşıları toplatılıyor
Tetanos aşıları toplatılıyor
Çocukluk çağında zorunlu olan, yetişkinlerde ise gebelikte ya da yaralanma gibi durumlarda yapılan difteri-tetanos aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T16:31+0300
2022-12-23T16:31+0300
2022-12-23T16:32+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
tetanoz
aşı
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Difteri-tetanos aşısının geri çekildiği duyuruldu.Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, aşının üretimi ve dağıtımı yapılmış tüm serilerinin geri çekildiğini duyurdu.Geri çekme nedeni olarak yönetmelikteki 2.sınıf B seviyesi referans verildi. Bu da "geçici ve tedavi edilebilir sağlık sorunlarının çıktığı ya da muhtemel olduğu durumlar" olarak tanımlanıyor.Sağlık kuruluşlarında bugün itibarıyla difteri-tetanos aşısı yapılamıyor.
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sağlık bakanlığı, tetanoz, aşı
sağlık bakanlığı, tetanoz, aşı
Tetanos aşıları toplatılıyor
16:31 23.12.2022 (güncellendi: 16:32 23.12.2022) Abone ol
Çocukluk çağında zorunlu olan, yetişkinlerde ise gebelikte ya da yaralanma gibi durumlarda yapılan difteri-tetanos aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından toplatılıyor.
Difteri-tetanos aşısının geri çekildiği duyuruldu.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, aşının üretimi ve dağıtımı yapılmış tüm serilerinin geri çekildiğini duyurdu.
Geri çekme nedeni olarak yönetmelikteki 2.sınıf B seviyesi referans verildi. Bu da "geçici ve tedavi edilebilir sağlık sorunlarının çıktığı ya da muhtemel olduğu durumlar" olarak tanımlanıyor.
Sağlık kuruluşlarında bugün itibarıyla difteri-tetanos aşısı yapılamıyor.