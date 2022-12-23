https://sputniknews.com.tr/20221223/tetanoz-asilari-toplatiliyor-1064915367.html

Tetanos aşıları toplatılıyor

Tetanos aşıları toplatılıyor

Çocukluk çağında zorunlu olan, yetişkinlerde ise gebelikte ya da yaralanma gibi durumlarda yapılan difteri-tetanos aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T16:31+0300

2022-12-23T16:31+0300

2022-12-23T16:32+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

tetanoz

aşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0a/1059772483_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_379816137a6b262edcaceaafa9a25437.jpg

Difteri-tetanos aşısının geri çekildiği duyuruldu.Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, aşının üretimi ve dağıtımı yapılmış tüm serilerinin geri çekildiğini duyurdu.Geri çekme nedeni olarak yönetmelikteki 2.sınıf B seviyesi referans verildi. Bu da "geçici ve tedavi edilebilir sağlık sorunlarının çıktığı ya da muhtemel olduğu durumlar" olarak tanımlanıyor.Sağlık kuruluşlarında bugün itibarıyla difteri-tetanos aşısı yapılamıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221103/bakanliktan-bayindir-hastanesi-ile-ilgili-aciklama-hizmet-vermeye-devam-etmesine-musaade-edilmistir-1063039845.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sağlık bakanlığı, tetanoz, aşı